Тюкавин может пропустить полгода

Появился инсайд по поводу травмы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.
«У Тюкавина подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена: завтра форвард «Динамо» пройдет медобследование, после чего станет окончательно ясен диагноз.
Если негативный прогноз подтвердится, то игрока ждет операция, а восстановление займет до полугода», – написал источник.
«У Тюкавина подозрение на кресты. К сожалению. Завтра МРТ. Есть еще шанс, что обойдется, но ситуация очень тревожная», – сообщил в телеграм-канале с места событий комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский с места событий.
- Игрок травмировался в матче 19-го тура РПЛ против «Ростова». «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию игры в Ростове-на-Дону.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова