Тюкавин может пропустить полгода

Появился инсайд по поводу травмы нападающего «Динамо» Константина Тюкавина.

«У Тюкавина подозрение на повреждение крестообразной связки правого колена: завтра форвард «Динамо» пройдет медобследование, после чего станет окончательно ясен диагноз.

Если негативный прогноз подтвердится, то игрока ждет операция, а восстановление займет до полугода», – написал источник.

«У Тюкавина подозрение на кресты. К сожалению. Завтра МРТ. Есть еще шанс, что обойдется, но ситуация очень тревожная», – сообщил в телеграм-канале с места событий комментатор «Матч ТВ» Михаил Моссаковский с места событий.