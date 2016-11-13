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Непомнящий призвал не поднимать истерию вокруг сборной России

13 ноября 2016, 01:50
13

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий выразил мнение, что не стоит поднимать истерию из-за выступлений сборной России. Напомним, ранее в товарищеском матче национальная команда уступила Катару со счетом 1:2.

«Нужно признать, что наши болельщики – максималисты. Любой болельщик хочет, чтобы его команда побеждала. Но я категорически против того, чтобы поднимать истерию вокруг сборной, спрашивая на каждом углу, что там происходит. Всем же ясно, что мы играем не оптимальным составом на сегодняшний день. Поэтому к поражению от Катара я отнесся очень легко. Как кажется мне, в команде просто не нашлось баланса. Нужно чтобы появились лидеры», – сказал Непомнящий.

Источник: Спорт FM
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Непомнящий Валерий
Комментарии (13)
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Жентус
1478992345
Играем не оптимальным составом стабильно с 2009 года) Начало положил Печник, так и сидим в этой яме.
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pegas1276
1479003886
Во время короткого перерыва между провалом в Катаре и игрой против Румынии в Грозном статистики «Советского спорта» поднимают архивы, чтобы сравнить — насколько успешно начинали на своем посту бывшие главные тренеры сборной России. Оказалось, что у Станислава Черчесова один из худших в истории показателей: в первых четырех матчах под его руководством сборная выиграла лишь однажды, еще раз сыграла вничью, а два матча проиграла. Хуже него в сборной России начинал только Анатолий Бышовец, который проиграл шесть матчей из шести. Справедливости ради следует отметить, что команда Бышовца проигрывала соперникам более серьезным, чем Катар — действующим чемпионам мира сборной Франции (дома) и сборным Швеции, Украины, Испании, Исландии и Бразилии (в гостях).
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Par Mezan
1479004295
Не помню, когда наша сборная последний раз под себя не обосралась. И всегда ведь есть причины, - как в детском садике! - я забыл..я заигрался...я недотерпел...И воспиталки такие же - я отошла...я думала...я недоглядела...
Дети славные, слов нет, а вот детсад хреновый. С ув.
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арейская
1479007563
Истери-не-истери, толку- то, наши милионщики вряд-ли поймут нищих болельщиков
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Serjoga
1479019820
Я уже давно спокойно отношусь к поражениям нашей сборной! Наши игроки не хотят играть за сборную, нет патриотизма, нет престижа, нет стимула! Так что не будет и результата! Деньги развалили российский футбол и морально разложили футболистов! Так что положительного результата болельщики будут ждать дольше, чем Спартак станет чемпионом РФПЛ! (минимум лет 10)
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Maxim Nik
1479023061
Правильно.
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Gullit 76
1479025364
Непонятно что Черчесов делает.Он омолаживает защиту или нет?Если он просто хочет посмотреть всех подряд (чтобы они сами проявили себя)то надо играть как в детстве в дыр-дыр(просто плюнуть на защиту) но с Катаром и этого не было.
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T 72
1479028657
Никто и не поднимает кроме вас,всем уже по фигу,как сыграют так и сыграют
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MaxiUs
1479029326
Максималисты-потому что капелло почти миллиард рублей подарили. за что?????не платите такие зарплаты при нищем общем состоянии футбола в стране.
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neofizer
1479029922
вот так "без поднятия истерии" загнила сборная по баскетболу...
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