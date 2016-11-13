Непомнящий призвал не поднимать истерию вокруг сборной России

Бывший главный тренер «Томи» Валерий Непомнящий выразил мнение, что не стоит поднимать истерию из-за выступлений сборной России. Напомним, ранее в товарищеском матче национальная команда уступила Катару со счетом 1:2.

«Нужно признать, что наши болельщики – максималисты. Любой болельщик хочет, чтобы его команда побеждала. Но я категорически против того, чтобы поднимать истерию вокруг сборной, спрашивая на каждом углу, что там происходит. Всем же ясно, что мы играем не оптимальным составом на сегодняшний день. Поэтому к поражению от Катара я отнесся очень легко. Как кажется мне, в команде просто не нашлось баланса. Нужно чтобы появились лидеры», – сказал Непомнящий.