Директор «Ростова» ответил, подставил ли Карпин клуб своим уходом

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал уход главного тренера Валерия Карпина.
– Как вы узнали об уходе Карпина?
– Знали об этом заранее. Говорили об этом достаточно давно, готовились к этой ситуации. Для нас сюрпризом не стало. Я уже говорил.
– Джонатан Альба – первый вариант, который шел?
– Мы обсуждали несколько вариантов, но выбрали Альбу, чтобы продолжить наш вектор развития.
– Уход Карпина – исключительно его решение?
– Естественно, инициировал он. Всe, что мы могли сказать, мы сказали. За него мы говорить не готовы. Сюрпризом не было, никого он не подставил, мы остались друзьями.
– Была информация, что вы тоже можете покинуть клуб.
– Абсолютно не соответствует действительности. Ее опроверг и президент клуба, и я. Продолжаю работу на благо «Ростова».
- Карпин тренировал «Ростов» с 2017 года (с паузой на 2021-2022 годы).
- Тренер сосредоточился на сборной России.
- «Ростов» идет в РПЛ 7-м.