Директор «Ростова» ответил, подставил ли Карпин клуб своим уходом

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин прокомментировал уход главного тренера Валерия Карпина.

– Как вы узнали об уходе Карпина?

– Знали об этом заранее. Говорили об этом достаточно давно, готовились к этой ситуации. Для нас сюрпризом не стало. Я уже говорил.

– Джонатан Альба – первый вариант, который шел?

– Мы обсуждали несколько вариантов, но выбрали Альбу, чтобы продолжить наш вектор развития.

– Уход Карпина – исключительно его решение?

– Естественно, инициировал он. Всe, что мы могли сказать, мы сказали. За него мы говорить не готовы. Сюрпризом не было, никого он не подставил, мы остались друзьями.

– Была информация, что вы тоже можете покинуть клуб.

– Абсолютно не соответствует действительности. Ее опроверг и президент клуба, и я. Продолжаю работу на благо «Ростова».