«Спартак» – в лидерах, Тюкавин может пропустить полгода и другие новости

Игрок, которого пытался купить «Спартак», уснул на скамейке запасных во время матча.

Зделар отреагировал на уничижительные слова Семака в свой адрес.

«Химки» – «Факел»: за хозяев на стадионе болеют 4 школьника, за гостей – 1300 воронежцев.

РПЛ. «Спартак» победил «Оренбург» (2:0) и догнал «Зенит» с «Краснодаром».

«Спартак» установил клубный рекорд в XXI веке.

«Спартак» победой над «Оренбургом» вывел «Зенит» на 1-е место в РПЛ.

Фанаты «Ростова» освистали Глебова на матче с «Динамо».

Кубок Англии. «Манчестер Юнайтед» вылетел от «Фулхэма» в серии пенальти.

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Врач «Динамо» рассказал о состоянии Тюкавина, который может выбыть на полгода.