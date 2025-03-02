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  • РПЛ. «Спартак» победил «Оренбург» (2:0) и догнал «Зенит» с «Краснодаром»

РПЛ. «Спартак» победил «Оренбург» (2:0) и догнал «Зенит» с «Краснодаром»

2 марта, 18:27
179

«Спартак» обыграл «Оренбург» (2:0) в домашнем матче 19-го тура РПЛ. Первый гол на 51-й минуте забил Манфред Угальде – это 16-й мяч костариканца в нынешнем розыгрыше чемпионата. Точку в игре поставил новичок Пабло Солари.

«Спартак» выиграл седьмой матч подряд в РПЛ.

Команда Деяна Станковича набрала 40 очков и делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Зенитом».

Россия. РПЛ. 19-й тур

Спартак (Москва) – Оренбург – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Угальде, 51; 2:0 – Солари, 90+6.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Оренбург Спартак
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Комментарии (179)
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Plyash
1740938936
Как скажет Женя Ловчев - "по большому счёту" нет ни первого,ни второго,ни третьего места. Есть условности параграфа,придуманные функционерами для определения мест в таблице. А сейчас в таблице банальное троевластие,только и всего.Так что,продолжаем все играть дальше согласно календарю.Всем удачи.
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Дубина
1740939087
Всех КБ с победой! Солари молодца с почином. Маркиньос монстр! Ну Угальде молодчяга.
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ScarlettOgusania
1740939382
немного задержался, чтобы отметить победу, которую добыли в нелегко сложившемся матче, Орен хорошо подготовился, даже счёт по голевым моментам равный, но Спартак использовал свои два, с чем всех КБ и поздравляю! в защите могли бы сыграть внимательнее, не допускать в игре в большинстве выходов на Макси, который сегодня нервно играл, ногами выбил снова на соперника... и всё же с победой!
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BoevStas1
1740939409
Рад за Угальде!!!Жаль три не забил))Опять скажут случайно забил)))Спартак Удачи!!!
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slavа0508
1740939592
Парни всех с победой !!!Игра тяжёлая как и ожидалось после паузы . но главное 3 очка взяты ...и по настоящему включились в борьбу за золото ...
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Plyash
1740939594
В России нет ещё пока - команды лучше и любимей Спартака.
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Каратель помойников
1740943884
КБ братья, с победой!
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TIMOTHY
1740944368
Еле еле с аутсайдером, гордится нечем
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Oldtrafford83
1740978520
Спартачей с победой, тупо на классе, все молодцы и жду новых побед!!!
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Красногорск_Фан
1740988305
Работа тренера Спартака вызывает уважение. Может в деталях есть много вопросов, но в целом то результат отличный. Даже на текущий момент 1-е место теперь только от Спартака и зависит. Команда тоже преобразилась. Как новичками и раскрывшимися игроками так и большей уверенностью сзади.
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