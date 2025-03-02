РПЛ. «Спартак» победил «Оренбург» (2:0) и догнал «Зенит» с «Краснодаром»

«Спартак» обыграл «Оренбург» (2:0) в домашнем матче 19-го тура РПЛ. Первый гол на 51-й минуте забил Манфред Угальде – это 16-й мяч костариканца в нынешнем розыгрыше чемпионата. Точку в игре поставил новичок Пабло Солари.

«Спартак» выиграл седьмой матч подряд в РПЛ.

Команда Деяна Станковича набрала 40 очков и делит первое место в турнирной таблице с «Краснодаром» и «Зенитом».

Россия. РПЛ. 19-й тур

Спартак (Москва) – Оренбург – 2:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Угальде, 51; 2:0 – Солари, 90+6.

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