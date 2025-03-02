«Спартак» победой над «Оренбургом» вывел «Зенит» на 1-е место в РПЛ

После победы «Спартака» над «Оренбургом» (2:0) в таблице РПЛ получилось троевластие. У москвичей, «Зенита» и «Краснодара» по 40 очков.

Основным критерием при равенстве очков выступают личные встречи, но только тогда, когда команды с равными очками сыграли равное количество матчей друг с другом.

Пока у команд неравное количество встреч друг с другом, распределение мест происходит на основании количества побед и разницы мячей. Она лучше у «Зенита», поэтому он идет на первом месте.