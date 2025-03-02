РПЛ объяснила, почему 1-е место в таблице занимает «Зенит»

РПЛ дала комментарий по троевластию в таблице.

По 40 очков у «Зенита», «Спартака» и «Краснодара».

«Расположение «Зенита», «Спартака» и «Краснодара» определилось НЕ по результатам их матчей друг с другом – для главенства этого критерия нужно, чтобы команды сыграли все очные матчи внутри тройки. Порядок следующий:

первый критерий – количество побед, поэтому «Краснодар» с 11 выигранными матчами на третьем месте;

второй критерий – разница забитых и пропущенных мячей, у «Зенита» она лучше, чем у «Спартака», – написала лига.