Все билеты на товарищеский матч между Россией и Румынией проданы

Менеджер «Терека» Александр Федосеев заявил, что все билеты на товарищеский матч между сборными России и Румынии проданы. Напомним, встреча пройдет 15 ноября на стадионе «Ахмат-Арена» и начнется в 19:00 по московскому времени.

«Стадион будет полный, это большое событие для Чеченской республики. Все билеты уже проданы. Румынских болельщиков будет порядка 150-200 человек. Думаю, что если бы это было в Европе, то приехало бы больше людей – логистика сложная. Мы в любом случае готовы их принять. С размещением проблем не будет, у нас достаточно гостиниц», – сказал Федосеев.