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Глушаков: «Нельзя так просто взять и обыграть Катар»

12 ноября 2016, 15:08
16

Хавбек «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал, чего не хватило национальной команде для победы в контрольном поединке с Катаром (1:2). По его словам, игроки не всегда выполняли установку главного тренера Станислава Черчесова на протяжении матча.

«Не хочется сравнивать Черчесова с Каррерой, каждый из них дает что-то особенное. Главный тренер сборной сказал, что объяснил команде, что такое ответственность? Мы получили от тренера, и заслуженно, потому что то, что он требовал в матче с Катаром, не всегда выполнялось.

Все пишут, что плохо сыграли, но если бы мы забили свои моменты, то никто бы не вспомнил результат и не говорил бы ничего такого. Взаимопонимания не хватает, но ведь у нас было действительно много шансов. Как на это реагировать болельщикам? Болельщики… Они всегда хотят, чтобы мы побеждали, но нельзя так просто взять и выиграть матч, обыграть Катар. Надо двигаться дальше и исправлять ошибки. Мы хотим забивать и побеждать. Для этого нужно по воротам попадать», – сказал Глушаков.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Катар Глушаков Денис
Комментарии (16)
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Jaguar58
1478953852
еще как можно !!!!! Немцы вон в каждом матче показывают свой уровень , независимо какой соперник!!! а вы только бабло рубите и отбываете номер на поле
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matvei_72
1478955010
просто только миллионы получать, а чтобы выиграть надо хотя бы хотеть этого и не ходить по полю обосравшись
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Niepel
1478956114
Неужели Глушаков такой тупой???
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Niepel
1478956207
"По воротам попадать!" А кто вам мешал? Попадали бы, убогие!
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vladimir-7
1478956464
Болельщики хотят чтобы Вы (футболисты) побеждали, но не забывай, что они хотят ещё чтобы Вы и красиво играли и забивали мячи, а не топтались на поле как сонные мухи.
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Обер-КанцлерЪ
1478957794
Ну тогда значит вас разогнать надо, а в сборную набрать ребят, которые всё-таки могут Катар обыграть. Согласен даже на пацанов из соседнего двора, у них в отличии от вас, небожителей, хотя бы ЧЕСТЬ есть !
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Серго24
1478962478
Катар нужно было выносить
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Zeff
1478963665
Настоящий спартаковец - интеллектуал!
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alp
1478968719
с такой психологией не то что ЛЧ, ЛЕ противопоказана...
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super.zenitchik
1478974684
Было не много шансов, а было много свиней! А чё с них взять? АЕК и есть Санк-Галлен.
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