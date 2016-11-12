Глушаков: «Нельзя так просто взять и обыграть Катар»

Хавбек «Спартака» и сборной России Денис Глушаков рассказал, чего не хватило национальной команде для победы в контрольном поединке с Катаром (1:2). По его словам, игроки не всегда выполняли установку главного тренера Станислава Черчесова на протяжении матча.

«Не хочется сравнивать Черчесова с Каррерой, каждый из них дает что-то особенное. Главный тренер сборной сказал, что объяснил команде, что такое ответственность? Мы получили от тренера, и заслуженно, потому что то, что он требовал в матче с Катаром, не всегда выполнялось.

Все пишут, что плохо сыграли, но если бы мы забили свои моменты, то никто бы не вспомнил результат и не говорил бы ничего такого. Взаимопонимания не хватает, но ведь у нас было действительно много шансов. Как на это реагировать болельщикам? Болельщики… Они всегда хотят, чтобы мы побеждали, но нельзя так просто взять и выиграть матч, обыграть Катар. Надо двигаться дальше и исправлять ошибки. Мы хотим забивать и побеждать. Для этого нужно по воротам попадать», – сказал Глушаков.