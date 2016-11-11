Симонян: «В игре с Румынией должен уже каркас сборной проявляться»

Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова и поделился ожиданиями от товарищеского матча против команды Румынии.

«Команда строится не один день и не один месяц. Идет поиск состава. Надо уже в какой-то степени определяться. В игре с Румынией должен уже каркас сборной проявляться. Станислав Саламович Черчесов рассчитывает на игроков, которые у него есть на сегодняшний день, они лучшие. Но то, что меня неприятно поразило на фоне сборной Катара – мы уступали в контроле мяча. Значит вы, друзья мои, если отстаете в технике, компенсируйте это другими качествами, морально-волевыми. Вы должны перебегать и прессинговать», – сказал Симонян.

Также он заявил, что игроки должны взять на себя ответственность за поражение в матче против Катара (1:2).

«На вас рассчитывают, вы должны проявлять в игре все свои лучшие качества. А получилось так, что сборная Катара подала больше угловых у наших ворот. Я сам был в шкуре тренера и ничем ты не отмажешься, если команда проиграла. Игрок не забил пенальти – вы его не обучили бить пенальти. Вратарь пропустил между ног – тоже тренер виноват. Всегда виноват тренер, но ответственность на себя должны брать и игроки, которые выходят на поле в стремлении проявить себя».