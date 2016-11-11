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  • Симонян: «В игре с Румынией должен уже каркас сборной проявляться»

Симонян: «В игре с Румынией должен уже каркас сборной проявляться»

11 ноября 2016, 19:00
5

Вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал работу главного тренера сборной России Станислава Черчесова и поделился ожиданиями от товарищеского матча против команды Румынии.

«Команда строится не один день и не один месяц. Идет поиск состава. Надо уже в какой-то степени определяться. В игре с Румынией должен уже каркас сборной проявляться. Станислав Саламович Черчесов рассчитывает на игроков, которые у него есть на сегодняшний день, они лучшие. Но то, что меня неприятно поразило на фоне сборной Катара – мы уступали в контроле мяча. Значит вы, друзья мои, если отстаете в технике, компенсируйте это другими качествами, морально-волевыми. Вы должны перебегать и прессинговать», – сказал Симонян.

Также он заявил, что игроки должны взять на себя ответственность за поражение в матче против Катара (1:2).

«На вас рассчитывают, вы должны проявлять в игре все свои лучшие качества. А получилось так, что сборная Катара подала больше угловых у наших ворот. Я сам был в шкуре тренера и ничем ты не отмажешься, если команда проиграла. Игрок не забил пенальти – вы его не обучили бить пенальти. Вратарь пропустил между ног – тоже тренер виноват. Всегда виноват тренер, но ответственность на себя должны брать и игроки, которые выходят на поле в стремлении проявить себя».

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Катар Румыния Симонян Никита
Комментарии (5)
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yorgenbarenz
1478881380
Да,скелет сборной уже просматривался вчера.
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subbotaspartak
1478882046
Там не каркас, а недвижимый остов. У нас нет путней сборной. Просто.
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lekseij2007
1478886740
Сборная уже готова.
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1478888291
Каркас у нас один и Игорь в нем не мерзнет.
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Бриг
1478898900
Пол каркаса в госпиталях. Остались салаги хуевы.
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