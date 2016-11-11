Мутко призвал не кричать «караул» из-за игры сборной России

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что кредит доверия главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову достаточно высок и специалисту необходимо время для качественного становления команды.

«Команда строится. Может, раньше надо было смену поколений провести... Дайте человеку поработать! Мне, как и всем, повторюсь, не понравилось, что с Катаром мы так неубедительно выглядели. Но это процесс, он идет. Не надо паниковать и кричать «караул». Мы все вместе смотрим за работой Черчесова, за игроками. Я уже прочитал даже, как Адвокат в Катаре играл. Так у него совсем другая команда была – другого уровня. Сейчас в футбол умеют играть все.

В командах работают иностранные тренеры, натурализуют игроков... Пусть ребята играют. А что до уровня соперников, будут у нас и топ-соперники. Но на топ-уровень надо выходить с базовой командой, которая могла бы стать прообразом той, что выступит на ЧМ-2018. Сейчас ее пока нет. И мы пока по просьбе тренера такой календарь делаем.

Почему играем в Катаре? А где здесь-то играть? Поражение – это футбол. Вот вчера я смотрел ночью матч Бразилия – Аргентина, аргентинцы проиграли 0:3, там тоже сплошной негатив. Это спорт. Есть главный тренер, он пока так видит подготовку. Наша задача – помогать ему и создавать условия. Негатив всем нам не нов. Мне самому не понравилась ни игра команды, ни настрой игроков. Но сегодня тренер видит так. Мы создаем условия, результат все видим. Но позитивный момент заключается в том, что он видит многих футболистов.

В футболе 50 процентов зависит от тренера. В клубе, наверное, побольше, а в сборной – столько. Он играет теми, кто у него есть. Мы сейчас увидели всех этих игроков. Многие являются лидерами в своих клубов. Конечно, Катар обыгрывать мы должны. Но должны и поддерживать, и помогать команде, а то после каждой игры мы умничаем и рассказываем что-то. Как будто не понимаем, на каком уровне находится наш футбол, наши футболисты», – сказал Мутко.