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Мутко призвал не кричать «караул» из-за игры сборной России

11 ноября 2016, 17:11
7

Глава РФС Виталий Мутко заявил, что кредит доверия главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову достаточно высок и специалисту необходимо время для качественного становления команды.

«Команда строится. Может, раньше надо было смену поколений провести... Дайте человеку поработать! Мне, как и всем, повторюсь, не понравилось, что с Катаром мы так неубедительно выглядели. Но это процесс, он идет. Не надо паниковать и кричать «караул». Мы все вместе смотрим за работой Черчесова, за игроками. Я уже прочитал даже, как Адвокат в Катаре играл. Так у него совсем другая команда была – другого уровня. Сейчас в футбол умеют играть все.

В командах работают иностранные тренеры, натурализуют игроков... Пусть ребята играют. А что до уровня соперников, будут у нас и топ-соперники. Но на топ-уровень надо выходить с базовой командой, которая могла бы стать прообразом той, что выступит на ЧМ-2018. Сейчас ее пока нет. И мы пока по просьбе тренера такой календарь делаем.

Почему играем в Катаре? А где здесь-то играть? Поражение – это футбол. Вот вчера я смотрел ночью матч БразилияАргентина, аргентинцы проиграли 0:3, там тоже сплошной негатив. Это спорт. Есть главный тренер, он пока так видит подготовку. Наша задача – помогать ему и создавать условия. Негатив всем нам не нов. Мне самому не понравилась ни игра команды, ни настрой игроков. Но сегодня тренер видит так. Мы создаем условия, результат все видим. Но позитивный момент заключается в том, что он видит многих футболистов.

В футболе 50 процентов зависит от тренера. В клубе, наверное, побольше, а в сборной – столько. Он играет теми, кто у него есть. Мы сейчас увидели всех этих игроков. Многие являются лидерами в своих клубов. Конечно, Катар обыгрывать мы должны. Но должны и поддерживать, и помогать команде, а то после каждой игры мы умничаем и рассказываем что-то. Как будто не понимаем, на каком уровне находится наш футбол, наши футболисты», – сказал Мутко.

Источник: Р-Спорт
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Катар Адвокат Дик Черчесов Станислав Мутко Виталий
Комментарии (7)
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Psih86
1478877056
Сейчас в футбол умеют играть все:-)забыл добавить кроме нас!!!На счет Аргентины лучше молчи,они призеры мира и у нас за победу поборятся.Пора собирать новую петицию,Мудко на мыло!!!
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vladimir-7
1478881570
Мы, болельщики всей РОССИИ требуем- МУДКО уйди подальше от спорта и от футбола в частности, займись рыбалкой что-ли, чтоб тебя никто не видел.
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bset
1478881587
Так и представляю. Проигрываем большинство контрольных матчей, Кубок Конфедераций и Чемпионат Мира благополучно сливаем, после позора проходит лет 6 и тут оказывается, что надо что-то с футболом делать. И все такие "Да, надо", потом снова позор и все по новой
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yorgenbarenz
1478881887
Опять заразу разбрасывает про то,что наши футболисты очень плохие.И при этом просит народ не вопить. А наши футболисты сильнее Туниса во всём! Но эта родная,скотская привычка играть кое-как со слабыми-неискоренима! Все берегут себя для клубов.Там их интересы ! Если при Сталине могли ни за за хер разогнать,то теперь за пренебрежение сборной,Мутко выгораживает бессовестных приспособленцев.
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multiscan
1478883623
Надо кричать не "караул", а "пипец" в русском народном варианте этого слова!
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alp
1478894465
правильно! кричать караул будем от залета сборной гренландии на ЧМ! и нам будет не стыдно! в гренландии все под футбик заточено - стадионы, инфраструктура, детские школы итд!
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Небесная
1478903592
давайте кричать: "Мутко - вон из спорта"
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