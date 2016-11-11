Кокорин: «Пенальти должен был бить Самедов, но ребята сказали идти бить мне»

Нападающий сборной России Александр Кокорин, не забивший пенальти в товарищеском матче против сборной Катара (1:2), заявил, что исполнять 11-метровый должен был не он.

Также футболист рассказал, почему не стал бить из выгодной позиции в одном из моментов, а решил сделать передачу на Александра Самедова.

«Самедов попросил пас в той ситуации, но не видел, что за спиной игрок. К сожалению, момент загубили. Я был готов бить по воротам сам, но решил покатить на пустые. По поводу пенальти – тут уже Саша Самедов наш пенальтист, но ребята сказали: иди бей ты», – сказал Кокорин.