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  • Кокорин: «Пенальти должен был бить Самедов, но ребята сказали идти бить мне»

Кокорин: «Пенальти должен был бить Самедов, но ребята сказали идти бить мне»

11 ноября 2016, 13:12
19

Нападающий сборной России Александр Кокорин, не забивший пенальти в товарищеском матче против сборной Катара (1:2), заявил, что исполнять 11-метровый должен был не он.

Также футболист рассказал, почему не стал бить из выгодной позиции в одном из моментов, а решил сделать передачу на Александра Самедова.

«Самедов попросил пас в той ситуации, но не видел, что за спиной игрок. К сожалению, момент загубили. Я был готов бить по воротам сам, но решил покатить на пустые. По поводу пенальти – тут уже Саша Самедов наш пенальтист, но ребята сказали: иди бей ты», – сказал Кокорин.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Товарищеские матчи Россия Катар Самедов Александр Кокорин Александр
Комментарии (19)
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hodyrev
1478859408
везде самедов виноват но не ты)))там покатил на пустые потому что Самедов сказал,а пенальти ему сказали бить и не забил)Все кругом виноваты но не ты Сашка
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kykyi
1478860243
Ну так иди и забей. Ты профи или хрен на блюде, наверно второе.
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yorgenbarenz
1478860524
Хорошо,что согласился бить пенал.Иначе,эти нехорошие ребята,тебе начистили бы рожу прямо в чужой штрафной.
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simoron81
1478860790
мешок этот Кокорин
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алекс88
1478861079
Они тебе скоро скажут вены вскрыть себе..давай только заднюю не давай..Ты же делаешь все как тебе сказали
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FanatSerj
1478864724
хорошая отмазка, можно сразу было сказать, а "чЁ я, меня Черчесов в состав поставил" )))
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altezzik
1478867234
Да дело не в пенальти, и не в счете на табло, даже если бы и забил, игра никакая.
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Psih86
1478873008
Кем ты был 5 лет назад,тем и останешся до конца карьеры,а кем?ПОСМЕШИЩЕМ!!!С наших футболеров можно только смеяться!!!
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1478876464
"Саша Самедов наш пенальтист...". Любой игрок сборной обязан быть пенальтистом! Иначе как вы будете объяснять поражения в послематчевых?
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Бриг
1478897351
Сказали бить, а я не умею, а признаться стыдно-сборная все-таки, ну и попытался, а вы все как назло у телевизора припершись.
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