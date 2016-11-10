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Игнатьев: «Сборная России сильнее Катара на голову»

10 ноября 2016, 15:22
2

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что национальная команда должна со всей серьезности отнестись к контрольному матчу с Катаром. Сборные проведут игру сегодня, 10-го ноября, встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

«Я обязательно буду смотреть матч. Я стараюсь смотреть футбол один, без компании, это отвлекает от процесса. Я смотрю с карандашом, отмечаю для себя что-то. А с друзьями хорошо другими вещами заниматься. Когда я смотрю футбол, я сосредоточен.

Нужно исправлять ошибки, которые сборная России допускала в матче с Коста-Рикой. Главное, чтобы мы видели динамику формирования команды. Важно, чтобы игроки сборной России воспринимали каждую игру как последнюю. Нельзя воспринимать эти игры как товарищеские, нужно проявлять свой характер и готовиться к Кубку конфедераций и чемпионату мира. Хочется, чтобы Станислав Черчесов уже определился с костяком команды, к которому бы прибавлял другие фамилии для свежести и колорита.

В матче с Катаром нужно побеждать. Когда команда выигрывает, это придает ей уверенности в своих силах и веру в то, что она идет правильным курсом. Для внутреннего состояния игроков победы очень важны. Но отношение к таким победам должно быть приземленное. Сборная Россия сильнее Катара на голову, должны побеждать с преимуществом и не пропускать», – заявил Игнатьев.

Источник: Чемпионат.ком
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Катар Россия Игнатьев Борис
Комментарии (2)
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vladimir-7
1478784996
Ещё бы не победить. Для этого РФС и выбирает слабенькие команды, чтобы показать, что в сборной России по футболу всё идёт по плану, разработанному РФС и его Президентом В. Мудко, совместно с гл. тренером С. Черчесовым.
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Андрей Ермошин
1478789159
Перед матчем с Коста-Рикой наши "Горе-специалисты" говорили тоже самое, а в итоге?
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