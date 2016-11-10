Игнатьев: «Сборная России сильнее Катара на голову»

Бывший наставник сборной России Борис Игнатьев выразил мнение, что национальная команда должна со всей серьезности отнестись к контрольному матчу с Катаром. Сборные проведут игру сегодня, 10-го ноября, встреча начнется в 19:00 по московскому времени.

«Я обязательно буду смотреть матч. Я стараюсь смотреть футбол один, без компании, это отвлекает от процесса. Я смотрю с карандашом, отмечаю для себя что-то. А с друзьями хорошо другими вещами заниматься. Когда я смотрю футбол, я сосредоточен.

Нужно исправлять ошибки, которые сборная России допускала в матче с Коста-Рикой. Главное, чтобы мы видели динамику формирования команды. Важно, чтобы игроки сборной России воспринимали каждую игру как последнюю. Нельзя воспринимать эти игры как товарищеские, нужно проявлять свой характер и готовиться к Кубку конфедераций и чемпионату мира. Хочется, чтобы Станислав Черчесов уже определился с костяком команды, к которому бы прибавлял другие фамилии для свежести и колорита.

В матче с Катаром нужно побеждать. Когда команда выигрывает, это придает ей уверенности в своих силах и веру в то, что она идет правильным курсом. Для внутреннего состояния игроков победы очень важны. Но отношение к таким победам должно быть приземленное. Сборная Россия сильнее Катара на голову, должны побеждать с преимуществом и не пропускать», – заявил Игнатьев.