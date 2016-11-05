Лига 1. «Тулуза» и «Нант» разошлись миром и другие результаты

В матче 12-го тура Лиги 1 «Тулуза» поделила очки с «Нантом» со счетом 1:1. На гол Мартина Брайтвайта хозяева ответили точным ударом Мариуша Степински.

В других встречах тура «Анжер» одолел «Лилль», «Бордо» переиграл «Лорьян», «Дижон» и «Генгам» сыграли вничью, «Лион» переиграл «Бастию».

Чемпионат Франции. Лига 1. 12-й тур

Анжер – Лилль – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Дидиу, 54.

Бордо – Лорьян – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Камано, 28; 1:1 – Приор, 62 (в свои ворота), 62; 2:1 – Ролан, 73.

Дижон – Генгам – 3:3 (3:1)

Голы: 1:0 – Варро, 6; 2:0 – Диони, 26; 2:1 – Коко, 32; 3:1 – Таварес, 44; 3:2 – Менди, 79; 3:3 – Де По, 90.

Лион – Бастия – 2:1 (1:0)

Гол: 1:0 – Ляказетт, 37 (с пенальти); 2:0 – Бенгтссон, 86 (в свои ворота); 2:1 – Кривелли, 90.

Удаления: нет – Лека, 48; Каюзак, 74.

Нант – Тулуза – 1:1 (0:1)

Гол: 0:1 – Брайтвайт, 36 ( пенальти); 1:1 – Степински, 90.

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