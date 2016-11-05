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Судьи
Главный судья:
Карим Абед

Бордо - Лорьян

05.11.2016, Суббота, 22:00 мск Бордо, стадион Шабан Дельма Франция. Лига 1, 12 тур Бордо - Лорьян
Франция. Лига 1 (2015/2016)
37 тур
7 мая, суббота 22:00 Бордо 3:0 Лорьян
9 тур
4 октября, воскресенье 18:00 Лорьян 3:2 Бордо
Франция. Кубок лиги (2015/2016)
1/4 финала
12 января, вторник 23:00 Бордо 2:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2014/2015)
35 тур
2 мая, суббота 21:00 Лорьян 0:0 Бордо
17 тур
6 декабря, суббота 22:00 Бордо 3:2 Лорьян
Франция. Лига 1 (2013/2014)
24 тур
25 февраля, вторник 21:30 Бордо 3:2 Лорьян
6 тур
22 сентября, воскресенье 16:00 Лорьян 3:3 Бордо
Франция. Лига 1 (2012/2013)
30 тур
30 марта, суббота 23:00 Бордо 1:1 Лорьян
12 тур
11 ноября, воскресенье 20:00 Лорьян 0:4 Бордо
Франция. Лига 1 (2011/2012)
37 тур
13 мая, воскресенье 23:00 Бордо 1:0 Лорьян
2 тур
13 августа, суббота 21:00 Лорьян 1:1 Бордо
Франция. Лига 1 (2010/2011)
24 тур
19 февраля, суббота 23:00 Лорьян 5:1 Бордо
8 тур
2 октября, суббота 21:00 Бордо 1:0 Лорьян
Франция. Лига 1 (2009/2010)
34 тур
24 апреля, суббота 21:00 Лорьян 1:0 Бордо
18 тур
19 декабря, суббота 21:00 Бордо 4:1 Лорьян
Кубок Французской Лиги (2009/2010)
1/2 финала
17 февраля, среда 22:45 Лорьян 1:4 Бордо
Франция. Лига 1 (2008/2009)
26 тур
1 марта, воскресенье 19:00 Бордо 1:0 Лорьян
8 тур
4 октября, суббота 21:00 Лорьян 1:2 Бордо
Франция. Лига 1 (2007/2008)
23 тур
27 января, воскресенье 20:00 Лорьян 1:0 Бордо
5 тур
25 августа, суббота 22:00 Бордо 2:2 Лорьян
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Монако 38 30 5 3 107:31 +76 95
2. ПСЖ 38 27 6 5 83:27 +56 87
3. Ницца 38 22 12 4 63:36 +27 78
4. Лион 37 20 4 13 77:48 +29 64
5. Марсель 38 17 11 10 57:41 +16 62
6. Бордо 38 15 14 9 53:43 +10 59
7. Нант 38 14 9 15 40:54 -14 51
8. Сент-Этьен 38 12 14 12 41:42 -1 50
9. Ренн 38 12 14 12 36:42 -6 50
10. Генгам 38 14 8 16 46:53 -7 50
11. Лилль 38 13 7 18 40:47 -7 46
12. Анжер 38 13 7 18 40:49 -9 46
13. Тулуза 38 10 14 14 37:41 -4 44
14. Метц 38 11 10 17 39:72 -33 43
15. Монпелье 38 10 9 19 48:66 -18 39
16. Дижон 38 8 13 17 46:58 -12 37
17. Кан 38 10 7 21 36:65 -29 37
18. Лорьян 38 10 6 22 44:70 -26 36
19. Нанси 38 9 8 21 29:52 -23 35
20. Бастия 37 8 10 19 29:54 -25 34
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