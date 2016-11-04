Шатов и Хави Гарсия могут пропустить игру с «Тереком»

В субботу, 5 ноября, «Зенит» отправится на матч 13-го тура российской Премьер-лиги в Грозный против «Терека». Эту встречу вынужден будет пропустить полузащитник «Зенита» Олег Шатов, сообщает Bobsoccer. Сегодня ему предстоит пройти медицинское обследование на предмет полученного повреждения. Кроме того, под вопросом участие в этом матче полузащитника Хави Гарсии. Защитник Игорь Смольников и нападающий Данни тренируются по индивидуальному графику, а полузащитник Виктор Файзулин работает отдельно от общей группы.

Напомним, матч «Терек» – «Зенит» состоится в воскресенье, 6 ноября, в 17:00 по московскому времени.