Лопетеги рассматривает кандидатуру Вильи на место в сборной Испании

Главный тренер сборной Испании Хулен Лопетеги подчеркнул, что не закрывает двери в национальную команду для нападающего «Нью-Йорк Сити» Давида Вильи. По словам наставника «красной фурии», экс-форвард «Валенсии» и «Барселоны» продолжает показывать высокий уровень игры.

«Вилья остается активным футболистом и показывает высокий уровень игры. В будущем будет видно, сможет ли он вернуться в национальную команду. Мы следим за многими футболистами, которые претендуют на попадание в состав сборной. Наши двери открыты перед всеми», – сказал Лопетеги.