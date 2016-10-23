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    Семин: «Чорлука пихал Виталию Денисову? Мелкие конфликты должны быть даже между тренером и игроками»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча 11-го тура РФПЛ против ЦСКА (1:0) оценил действия полузащитника Алексея Миранчука, а также поделился мнением о мелком конфликте между Ведраном Чорлукой и Виталием Денисовым.

    – Миранчук продемонстрировал ту игру, которую вы хотите от него видеть?

    – Отрезками – да. Но он должен брать инициативу на себя, а не играть в пас. Миранчук должен наносить удары по воротам из любых позиций. Он разносторонний игрок, но должен действовать именно в атаке. Может быть, завтра будет по-другому, но сегодня Алексей сыграл хорошо.

    – Возможна ли ситуация, когда Чорлука будет пихать Игорю Денисову, как он это делал Виталию в концовке матча?

    – Мне нравится эта ситуация, когда игроки не безразличны. Чорлука в любом случае совершенно прав, потому что он капитан. Они же все хотят результата достичь. Поэтому мелкие конфликты должны быть. Даже между тренером и игроками, – передает слова Семина корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.10.2016 19:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1446

      Loko_Roma 23 октября 2016, 21:18

      Рано петь дефирамбы. Осадок от последних матчей всеравно останется. Пускай хоть 5 коням напихали.

      0
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      Рейтинг: +176

      chegaev88 23 октября 2016, 21:14

      Плоды Палыча по-тихоньку созревают

      2
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      Рейтинг: +1022

      Joko21 23 октября 2016, 21:12

      Команда билась за результат. Молодцы!

      2
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 23 октября 2016, 20:42

      Всё фигня, главное коням напихали!

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