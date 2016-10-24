РФПЛ. «Зенит» с минимальным счетом победил «Оренбург» в заключительном матче 11-го тура

Зенит второй матч не играет а мучается что в Ирландии что вчера с такой игрой ничего не добьешься особенно в Европе
В рамках матча 11-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом». Встреча, состоявшаяся сегодня на стадионе «Петровский», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором единственного гола стал полузащитник Роберт Мак.
Победа позволила петербургской команде набрать 25 очков и догнать в турнирной таблице «Спартак».
Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Мак, 17.
Зенит: М. Кержаков, Анюков, Ломбертс, Чернов (Юсупов, 46), Новосельцев, Витсель, Гарсия, Мак (Могилевец, 69), Жулиано, Дзюба (А. Кержаков, 64), Кокорин.
Оренбург: Гутор, Андреев, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Померко (Воробьев, 74), Нехайчик (Батов, 82), Благо, Коронов, Делькин (Ефремов, 65).
Предупреждения: Гарсия, 68; Юсупов, 81 – Коронов, 42; Воробьев, 85.
Краснодар – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Газинский, 45.
Краснодар: Крицюк, Калешин, Мартынович, Енджейчик, Гранквист, Измайлов, Газинский, Ахмедов (Мамаев, 86), Жоаозиньо (Подберезкин, 63), Каборе, Ари (Окриашвили, 75).
Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Комолов (Йовичич, 46), Хурцидзе (Баланович, 47), Гол, Салугин (Костюков, 70), Бодул.
Предупреждение: нет – Зайцев, 50.
Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Майкон, 65.
Локомотив: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, Михалик (Ндинга, 76), И. Денисов, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 64), Самедов, Миранчук.
ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Головин, Тошич, Траоре.
Предупреждения: Майкон, 84 – Головин, 72.
Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула) – 1:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Молло, 36 (с пенальти); 1:1 – Форбс, 44 (с пенальти).
Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Родич (Бато, 84), Божин, Надсон, Концедалов, Ятченко, Башкиров, Молло, Паскуато, Корниленко.
Арсенал: Левашов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Вергара, Тесак, Бурмистров, Горбатенко (Максимов, 69), Стеклов, Форбс (Горбанец, 76), Мухаметшин.
Предупреждения: Надсон, 66; Корниленко, 75 – Вергара, 66.
Удаление: Башкиров, 44 – нет.
Терек (Грозный) – Рубин (Казань) – 3:1 (1:1)
Голы: 1:0 – Балай, 18; 1:1 – Жонатас, 34; 2:1 – Грозав, 71 (с пенальти); 3:1 – Роши, 90.
Терек: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Брызгалов (Родолфо, 90), Кузяев, Иванов, Грозав (Роши, 78), Митришев (Лебеденко, 58), Балай.
Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.
Предупреждения: Иванов, 62; Семенов, 62; Балай, 87 – Самбрано, 70.
Удаления: нет – Цакташ, 60; Самбрано, 71.
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Мельгарехо, 48.
Урал: Заболотный, Данцев, Динга, Панков, Фидлер, Емельянов, Подоксенов (Павленко, 79), Кулаков, Павлюченко, Ставпец (Конате, 85), Лунгу.
Спартак: Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Ромуло, Фернандо, Зобнин, Попов (Тимофеев, 73), Джано, Мельгарехо.
Предупреждения: Кулаков, 86; Павлюченко, 87 – Кутепов, 73.
Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0
Уфа: Шелия, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Стоцкий, Обляков (Марсиньо, 81), Ваньек (Игбун, 68), Абдулавов (Кротов, 21), Фатай.
Ростов: Джанаев, Мевля, Гранат, Гуйе, Киреев, Байрамян, Препелицэ, Нобоа, Эзатолахи (Азмун, 78), Григорьев (Ерохин, 62), Думбия (Полоз, 59).
Предупреждения: Фатай, 41; Ваньек, 45; Стоцкий, 45 – Гуйе, 72.
Томь (Томск) – Анжи (Махачкала) – 0:3 (0:0)
Голы: 0:1 – Иличевич, 66; 0:2 – Иличевич, 77; 0:3 – Бериша, 82.
Томь: Коченков, Враньеш, Дьяков, Жиров, Баляйкин, Комбаров (Тен, 68), Тишкин, Ковальчук, Дроппа, Бикфалви, Касьян.
Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев (Гаджибеков, 89), Бериша, Иличевич (Эбисилио, 82), Боли (Будковский, 79).
Предупреждения: Враньеш, 36; Дроппа, 60 – Маевский, 45; Иличевич, 49.