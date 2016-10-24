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    РФПЛ. «Зенит» с минимальным счетом победил «Оренбург» в заключительном матче 11-го тура

    В рамках матча 11-го тура чемпионата России «Зенит» на своем поле одержал победу над «Оренбургом». Встреча, состоявшаяся сегодня на стадионе «Петровский», завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Автором единственного гола стал полузащитник Роберт Мак.

    Победа позволила петербургской команде набрать 25 очков и догнать в турнирной таблице «Спартак».

    Чемпионат России. РФПЛ. 11-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Оренбург – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Мак, 17.

    Зенит: М. Кержаков, Анюков, Ломбертс, Чернов (Юсупов, 46), Новосельцев, Витсель, Гарсия, Мак (Могилевец, 69), Жулиано, Дзюба (А. Кержаков, 64), Кокорин.

    Оренбург: Гутор, Андреев, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Афонин, Померко (Воробьев, 74), Нехайчик (Батов, 82), Благо, Коронов, Делькин (Ефремов, 65).

    Предупреждения: Гарсия, 68; Юсупов, 81 – Коронов, 42; Воробьев, 85.

    Краснодар – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Газинский, 45.

    Краснодар: Крицюк, Калешин, Мартынович, Енджейчик, Гранквист, Измайлов, Газинский, Ахмедов (Мамаев, 86), Жоаозиньо (Подберезкин, 63), Каборе, Ари (Окриашвили, 75).

    Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Комолов (Йовичич, 46), Хурцидзе (Баланович, 47), Гол, Салугин (Костюков, 70), Бодул.

    Предупреждение: нет – Зайцев, 50.

    Локомотив (Москва) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Майкон, 65.

    Локомотив: Гилерме, Янбаев, Чорлука, Пейчинович, В. Денисов, Михалик (Ндинга, 76), И. Денисов, Фернандеш (Коломейцев, 83), Касаев (Майкон, 64), Самедов, Миранчук.

    ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Вернблум, Натхо (Ионов, 69), Миланов, Головин, Тошич, Траоре.

    Предупреждения: Майкон, 84 – Головин, 72.

    Крылья Советов (Самара) – Арсенал (Тула) – 1:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Молло, 36 (с пенальти); 1:1 – Форбс, 44 (с пенальти).

    Крылья Советов: Лория, Цаллагов, Родич (Бато, 84), Божин, Надсон, Концедалов, Ятченко, Башкиров, Молло, Паскуато, Корниленко.

    Арсенал: Левашов, Хагуш, Горбатюк, Беляев, Вергара, Тесак, Бурмистров, Горбатенко (Максимов, 69), Стеклов, Форбс (Горбанец, 76), Мухаметшин.

    Предупреждения: Надсон, 66; Корниленко, 75 – Вергара, 66.

    Удаление: Башкиров, 44 – нет.

    Терек (Грозный) – Рубин (Казань) – 3:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Балай, 18; 1:1 – Жонатас, 34; 2:1 – Грозав, 71 (с пенальти); 3:1 – Роши, 90.

    Терек: Городов, Уциев, Анхель, Мохаммади, Семенов, Брызгалов (Родолфо, 90), Кузяев, Иванов, Грозав (Роши, 78), Митришев (Лебеденко, 58), Балай.

    Рубин: Рыжиков, Набиуллин, Бурлак, Самбрано, Бауэр, Цакташ, М'Вила, Ткачук, Рочина, Канунников, Жонатас.

    Предупреждения: Иванов, 62; Семенов, 62; Балай, 87 – Самбрано, 70.

    Удаления: нет – Цакташ, 60; Самбрано, 71.

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Мельгарехо, 48.

    Урал: Заболотный, Данцев, Динга, Панков, Фидлер, Емельянов, Подоксенов (Павленко, 79), Кулаков, Павлюченко, Ставпец (Конате, 85), Лунгу.

    Спартак: Ребров, Ещенко, Боккетти, Кутепов, Комбаров, Ромуло, Фернандо, Зобнин, Попов (Тимофеев, 73), Джано, Мельгарехо.

    Предупреждения: Кулаков, 86; Павлюченко, 87 – Кутепов, 73.

    Уфа – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:0

    Уфа: Шелия, Сухов, Аликин, Васин, Живоглядов, Засеев, Стоцкий, Обляков (Марсиньо, 81), Ваньек (Игбун, 68), Абдулавов (Кротов, 21), Фатай.

    Ростов: Джанаев, Мевля, Гранат, Гуйе, Киреев, Байрамян, Препелицэ, Нобоа, Эзатолахи (Азмун, 78), Григорьев (Ерохин, 62), Думбия (Полоз, 59).

    Предупреждения: Фатай, 41; Ваньек, 45; Стоцкий, 45 – Гуйе, 72.

    Томь (Томск) – Анжи (Махачкала) – 0:3 (0:0)

    Голы: 0:1 – Иличевич, 66; 0:2 – Иличевич, 77; 0:3 – Бериша, 82.

    Томь: Коченков, Враньеш, Дьяков, Жиров, Баляйкин, Комбаров (Тен, 68), Тишкин, Ковальчук, Дроппа, Бикфалви, Касьян.

    Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Паршивлюк, Гасанов, Маевский, Тигиев (Гаджибеков, 89), Бериша, Иличевич (Эбисилио, 82), Боли (Будковский, 79).

    Предупреждения: Враньеш, 36; Дроппа, 60 – Маевский, 45; Иличевич, 49.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.10.2016 21:21
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    Комментарии133
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      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 25 октября 2016, 09:54

      Зенит второй матч не играет а мучается что в Ирландии что вчера с такой игрой ничего не добьешься особенно в Европе

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17373

      Garrincha58 25 октября 2016, 09:52

      Ptybn dnjhjq

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12

      Bukmop2 25 октября 2016, 05:16

      Зенит с победой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31

      M.I.K.T.O.R. 25 октября 2016, 01:59

      тут виден газ над газом))))))))

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей 24 октября 2016, 22:24

      Достойная игра Оренбурга. Разница в классе команд несомненная, но Зенит не обижает своих детей, ведь за одним столом сидят... С ув.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1656

      Фан666 24 октября 2016, 21:58

      Типа на классе победили

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      TY13R 24 октября 2016, 21:57

      расслабился Зенит...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4053

      Kollljan 24 октября 2016, 21:27

      Зенит с победой. Три очка - есть три очка. Недругам нечего сказать о судействе. Оренбург, спасибо за игру.

      7
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    • ...
      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ 24 октября 2016, 21:27

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну что кто-то там мычал про то что Спартак вымучил победу над Уралом?
      Вот "бомжи" уж точняк сегодня вымучили свои 1-0 над дебютантом Оренбургом.
      Скажем прямо говнецом из Питера попахивает))

      -8
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      ...
      Рейтинг: +640

      Дон Посей > СМЕРШiРУ 24 октября 2016, 22:26

      Глупенький, разве Зенит обидит своего ребёнка? Тут не гавнецом, а газиком пахнет. С ув.

      -2
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      ...
      Рейтинг: +300

      Zeff > СМЕРШiРУ 25 октября 2016, 00:21

      Это после вашего свинарника ещё не выветрилось.

      2
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      ...
      Рейтинг: +664

      Небесная > СМЕРШiРУ 25 октября 2016, 00:32

      Спартак - Урал договорняк

      5
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      Рейтинг: +648

      СМЕРШiРУ > Zeff 25 октября 2016, 16:43

      Да уж я ещё раз убедился что умом ты явно был обижен при рождении. Так что не буду тебе хамить и потешаться над тобой ведь над убогими грех глумиться. Так что живи и воняй себе потихоньку юродивый ты наш "божеболела"(((

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +12478

      Вомбат 24 октября 2016, 21:25

      Пока это самая позорная игра Зенита в этом сезоне. Забили гол и 75 минут берегли счет. Вот тебе и красивая игра имени Луческу.

      -3
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