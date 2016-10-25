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Судьи
Главный судья:
Алексей Николаев (Москва)
Помощники:
Алексей Лунев (Новосибирск), Ринат Деушев (Москва)
Инспектор:
Владимир Енютин (Москва)
Материалы

Зенит - Оренбург

24.10.2016, Понедельник, 19:30 мск Санкт-Петербург, стадион Петровский Трансляция: Наш Футбол Россия. Премьер-лига, 11 тур Зенит - Оренбург
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Спартак М 30 22 3 5 46:27 +19 69
2. ЦСКА 30 18 8 4 47:15 +32 62
3. Зенит 30 18 7 5 50:19 +31 61
4. Краснодар 30 12 13 5 40:22 +18 49
5. Ахмат 30 14 6 10 38:35 +3 48
6. Ростов 30 13 9 8 36:18 +18 48
7. Уфа 30 12 7 11 22:25 -3 43
8. Локомотив 30 10 12 8 39:27 +12 42
9. Рубин 30 10 8 12 30:34 -4 38
10. Амкар-Пермь 30 8 11 11 25:29 -4 35
11. Урал 30 8 6 16 24:44 -20 30
12. Анжи 30 7 9 14 24:38 -14 30
13. Оренбург 30 7 9 14 25:36 -11 30
14. Арсенал Т 30 7 7 16 18:40 -22 28
15. Крылья Советов 30 6 10 14 31:39 -8 28
16. Томь 30 3 5 22 17:64 -47 14
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 24 октября 2016, 22:03

    пожалели своих газпромовских!

    -2
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    Рейтинг: +1591

    Almazovich 24 октября 2016, 20:00

    Согласен с "Alekandr" - счет будет жалко -крупный!

    -2
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    Рейтинг: -145

    Zenit-2010 24 октября 2016, 19:26

    1-0

    1
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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 24 октября 2016, 10:05

    ЦСКА тоже было уверено , почитайте коменты. Футбол он и на подводной лодке - футбол !

    -1
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    Рейтинг: +938

    Roma56 23 октября 2016, 20:31

    Тогда уж дочерний клуб газпрома. К зениту Орен никакого другого отношения не имеет. И большинство в Оренбуржье болеет за Спартак (сам из Орена, живу в Питере) азаза.

    -1
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    Рейтинг: +415

    radga 23 октября 2016, 19:06

    Оренбург дочерний клуб Зенита. Этот матч дежурные очки Питера. И счет не принципиален.

    -1
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    Рейтинг: +9

    ПетрVL 23 октября 2016, 07:54

    1-2 Улыбнуло!)))))
    3:1
    (И то 1 гол, если в воротах Лодыгин- рукожопый будет стоять!)

    -1
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    Рейтинг: +25

    Маэстро3440 22 октября 2016, 12:24

    1-2

    1
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