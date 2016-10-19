Рейнгольд: «Побороться с ПСВ за третье место – единственная достижимая цель для «Ростова»

Бывший футболист «Спартака» Валерий Рейнгольд поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов между «Ростовом» и «Атлетико». Напомним, матч начнется в 21:45 по московскому времени.

– Как оцените шансы «Ростова» в матче с «Атлетико»?

– Сами как думаете?

– Зависит от здоровья Александра Гацкана и Тимофея Калачева. Будут здоровы, могут побороться за ничью.

– Это шутка? О каких шансах вообще идет речь? «Ростову» в матчах с «Баварией» и «Атлетико» ловить нечего. Не тот уровень. Побороться с ПСВ за третье место – единственная достижимая цель.