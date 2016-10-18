Ролан Гусев: «В матче с «Монако» Траоре должен быть по-спортивному зол»

Бывший полузащитник ЦСКА Ролан Гусев поделился ожиданиями от матча группового этапа Лиги чемпионов против «Монако». По мнению Гусева, для форварда армейцев Ласина Траоре, арендованного как раз из стана французов, должна быть особая мотивация на этот матч.

«Часто бывает, что футболисты хорошо настраиваются на команды, в которых раньше выступали, особенно если карьера в этих клубах не сложилась. Думаю, Траоре будет играть с двойной энергией, по-спортивному разозленный. С другой стороны, и футболисты «Монако» хорошо знают игрока.

Конечно, Дзагоев и Еременко – ключевые игроки для ЦСКА, это большая потеря для команды. Но армейский клуб всегда умел грамотно выходить даже из самых сложных ситуаций. Думаю, тренерский штаб сможет достойно заменить этих футболистов. Буду надеяться, что матч закончится положительно для нас», – сказал Гусев.

Встреча начнется в 21:45 по московскому времени.