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    Семин: «Пора доставать старый «петушок»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин отметил, что клубу не стоит обращать внимания на критику. Специалист признал проблему команды в атаке.

    «Проблемы с атакой есть. И они были — с самого Нового года. Как только ушел Ниасс, появились проблемы. Пытаемся их решить. Бывает такое и у очень больших команд: не идут голы. В неудачных наших матчах, посмотрите статистику, мы были ближе к победам, чем к поражениям. А у наших ворот, напротив, — минимальное количество моментов, ударов. Но проигрываем. Нельзя нам поддаваться этой критике — стойкими нужно быть, не терять уверенность. И меньше слушать подсказчиков с доброжелателями, которых, как оказалось, вокруг очень много. Мы обязательно многое поменяем, вернемся к тому статусу, которого заслуживает «Локомотив». Сделаю для этого все, что нужно. Постепенно холодает. В данной ситуации надо доставать старый «петушок», – заявил Семин.

    Источник: «Советский спорт»

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    18.10.2016 10:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +2867

      nemolod 18 октября 2016, 23:20

      Юр Палыч сказал про свою старую спортивную шапку,которая приносила ему удачу! - Давно пора это сделать-уверен,что и на этот раз он сумеет вытащить команду из неудач!

      0
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      Рейтинг: +496

      firs04 18 октября 2016, 15:39

      Ну все, хана всем. Палыч разозлился!!!

      0
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      Рейтинг: +21

      and_chu 18 октября 2016, 11:24

      Болею всей душой за "Локо", но, как тяжело бы не было признать, не очень верится в Палыча. Какой бы легендой он не был, но сейчас молодость и свежесть тренерского цеха выигрывает у матерых волков. Футбол изменился, а взгляды тренеров нулевых остались прежние. Нельзя выиграть по схемам и мыслям, которые работали 10 лет назад. Нужно что-то новое, а с этим проблемы. Нужно адаптироваться, иначе 12 место будет потолок.

      2
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      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks > and_chu 18 октября 2016, 11:50

      я вот тоже давно болею за Локо и последние результаты как нож в сердце,менять обязательно,что-то надо,но точно не тренера...

      2
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      Рейтинг: +319

      Дмитрий Александрович 18 октября 2016, 11:03

      Палыч нездавайся!!!

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 18 октября 2016, 10:45

      Из штанов, что ли?

      -1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 > kykyi 18 октября 2016, 11:14

      Из твоего рта..

      3
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      Рейтинг: +14769

      kykyi > Munez89 18 октября 2016, 11:32

      Кажется, это у тебя рот поганый, из него валится всякая погань.

      -2
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