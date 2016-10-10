Отбор ЧМ-2018. Бельгия забила шесть мячей Гибралтару, Босния переиграла Кипр

В матчах отборочного раунда ЧМ-2018 в группе Н Бельгия камня на камне не оставила от Гибралтара, Босния и Герцеговина добилась победы над Кипром, а Греция победила Эстонию.

ЧМ-2018. Отборочный раунд. Европа. Группа Н. 3-й тур

Эстония – Греция – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Торосидис, 2; 0:2 – Стафилидис, 61.

Босния и Герцеговина – Кипр – 2:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Джеко, 70; 2:0 – Джеко, 81.

Гибралтар – Бельгия – 0:6 (0:3)

Голы: 0:1 – Бентеке, 1; 0:2 – Витсель, 19; 0:3 – Бентеке, 43: 0:4 – Мертенс, 51; 0:5 – Бентеке, 56; 0:6 – Азар, 79.