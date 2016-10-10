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Судьи
Главный судья:
Хавьер Эстрада Фернандес (Лерида)

Босния и Герцеговина - Кипр

10.10.2016, Понедельник, 21:45 мск Зеница, стадион Билино Поле Трансляция: МАТЧ! ИГРА Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур Босния и Герцеговина - Кипр
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа B
10 тур
13 октября, вторник 21:45 Кипр 2:3 Босния и Герцеговина
1 тур
9 сентября, вторник 22:45 Босния и Герцеговина 1:2 Кипр
Группа H И В Н П Мячи Разница Очки
1. Бельгия 10 9 1 0 43:6 +37 28
2. Греция 10 5 4 1 17:6 +11 19
3. Босния и Герцеговина 10 5 2 3 24:13 +11 17
4. Эстония 10 3 2 5 13:19 -6 11
5. Кипр 10 3 1 6 9:18 -9 10
6. Гибралтар 10 0 0 10 3:47 -44 0
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