Отбор ЧМ-2018. Голландия уступила Франции, Швеция разгромила Болгарию

В матче третьего тура отборочного раунда к ЧМ-2018 в группе А сборная Франции нанесла гостевое поражение Голландии. Победу трехцветным принес точный удар хавбека Поля Погба. В других поединках Швеция разгромила Болгарию, а Белоруссия упустила победу над Люксембургом.

ЧМ-2018. Отборочный раунд. Европа. Группа А. 3-й тур

Голландия – Франция – 0:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Погба, 30.

Швеция – Болгария – 3:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Тойвонен, 39; 2:0 – Хильмарк, 45; 3:0 – Линделоф, 58.

Белоруссия – Люксембург – 1:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Савицкий, 80; 1:1 – Йоахим, 85.