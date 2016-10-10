Отбор ЧМ-2018. Голландия уступила Франции, Швеция разгромила Болгарию

В матче третьего тура отборочного раунда к ЧМ-2018 в группе А сборная Франции нанесла гостевое поражение Голландии. Победу трехцветным принес точный удар хавбека Поля Погба. В других поединках Швеция разгромила Болгарию, а Белоруссия упустила победу над Люксембургом.
ЧМ-2018. Отборочный раунд. Европа. Группа А. 3-й тур
Голландия – Франция – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Погба, 30.
Голы: 1:0 – Тойвонен, 39; 2:0 – Хильмарк, 45; 3:0 – Линделоф, 58.
Белоруссия – Люксембург – 1:1 (0:0)
Голы: 1:0 – Савицкий, 80; 1:1 – Йоахим, 85.
Источник: Бомбардир.ру