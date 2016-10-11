Белоруссия - Люксембург

блять, только с Беларусами Люксембург способен взять очки
|8 тур
|8 сентября, вторник
|21:45
|Белоруссия
|2:0
|Люксембург
|1 тур
|8 сентября, понедельник
|22:45
|Люксембург
|1:1
|Белоруссия
|8 тур
|8 сентября, вторник
|21:45
|Белоруссия
|2:0
|Люксембург
|1 тур
|8 сентября, понедельник
|22:45
|Люксембург
|1:1
|Белоруссия
|8 тур
|7 июня, вторник
|21:00
|Белоруссия
|2:0
|Люксембург
|3 тур
|8 октября, пятница
|22:15
|Люксембург
|0:0
|Белоруссия
|15 тур
|13 октября, суббота
|19:00
|Белоруссия
|0:1
|Люксембург
|8 тур
|24 марта, суббота
|19:00
|Люксембург
|1:2
|Белоруссия
|Группа A
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Франция
|10
|7
|2
|1
|18:6
|+12
|23
|2.
|Нидерланды
|10
|6
|1
|3
|21:12
|+9
|19
|3.
|Швеция
|10
|6
|1
|3
|26:9
|+17
|19
|4.
|Болгария
|10
|4
|1
|5
|14:19
|-5
|13
|5.
|Люксембург
|10
|1
|3
|6
|8:26
|-18
|6
|6.
|Белоруссия
|10
|1
|2
|7
|6:21
|-15
|5