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Судьи
Главный судья:
Тобиас Вельц (Висбаден)
Материалы

Белоруссия - Люксембург

10.10.2016, Понедельник, 21:45 мск Борисов, стадион Борисов-Арена Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 2 (в повторе, 23:40) Отборочные матчи к ЧМ. Европа, 3 тур Белоруссия - Люксембург
Отборочные матчи к ЧЕ-2016 (2014/2015), группа C
8 тур
8 сентября, вторник 21:45 Белоруссия 2:0 Люксембург
1 тур
8 сентября, понедельник 22:45 Люксембург 1:1 Белоруссия
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 (2010/2011), группа D
8 тур
7 июня, вторник 21:00 Белоруссия 2:0 Люксембург
3 тур
8 октября, пятница 22:15 Люксембург 0:0 Белоруссия
Отборочные матчи к ЧЕ 2008, группа G
15 тур
13 октября, суббота 19:00 Белоруссия 0:1 Люксембург
8 тур
24 марта, суббота 19:00 Люксембург 1:2 Белоруссия
Группа A И В Н П Мячи Разница Очки
1. Франция 10 7 2 1 18:6 +12 23
2. Нидерланды 10 6 1 3 21:12 +9 19
3. Швеция 10 6 1 3 26:9 +17 19
4. Болгария 10 4 1 5 14:19 -5 13
5. Люксембург 10 1 3 6 8:26 -18 6
6. Белоруссия 10 1 2 7 6:21 -15 5
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    Рейтинг: +141

    erofey83 10 октября 2016, 23:49

    блять, только с Беларусами Люксембург способен взять очки

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    Рейтинг: -18

    BelorussianVoice 10 октября 2016, 22:23

    Наперад, хлопцы!!!

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    Рейтинг: -8

    pfrfhgfnmt 10 октября 2016, 01:52

    ничья

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