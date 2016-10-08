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  • Роналду: «Я рад, что вернулся в состав Португалии и забил четыре гола»

Роналду: «Я рад, что вернулся в состав Португалии и забил четыре гола»

8 октября 2016, 01:13
19

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду, ставший автором четырех голов в матче отборочного этапа ЧМ-2018 против Андорры (6:0), заявил, что благодарен тренеру национальной команды за поддержку, а также, что очень рад вернуться в состав португальской сборной и забить.

«Мы знали, что против команды, играющий в 11 обороняющихся игроков, важно забить первый мяч. Мы отлично начали, смогли забить дважды за пять минут и игра стала значительно проще. После проигрыша Швейцарии должны были отдать на поле все силы. Я горжусь командой, которая играла очень хорошо. В концовке матча я получил небольшое повреждение, но спешу заверить, что ничего серьезного.

Хочу поблагодарить тренера за его слова. Всегда стараюсь делать все зависящее от меня для успеха сборной. Я рад, что вернулся в состав и забил четыре гола», – заявил Роналду.

Источник: Record
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Португалия Андорра Роналду Криштиану
Комментарии (19)
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MUFC_2000
1475879744
Ну где все имбицилы, которые будут визжать что это же всего лишь АНДОРРА)))))
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zadira56
1475897196
Придурок с пробором...
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АМР1972
1475897858
Ну да..кроме Андорры ,кому ещё забывать)))
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ДСА
1475897915
Силен Роналду.
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a-rakhmatov
1475899372
Забил бы он сборной Франции и Германии четыре гола был бы героем, а в Андорре с население около 90 тыс человек нет сильных футболистов)))
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Zenit-84
1475900624
Покуражился над страной-карликом
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dzhanavar
1475901660
Почему все его так ненавидять? Ругают всегда... Когда забивает голы ругают,не забивает,опять ругают... Через год два он уйдет... А кто останется??? Чтобы ругали...
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Texac777
1475902445
Молодчина
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Lexa_Lexa
1475905457
на тренировке еще пятеру положи и давай интервью, против серьезных команд плачет только
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BAIv
1475908472
мог бы и поберечь себя в матче с таким соперником, но кристинка не дура он лучше уйдет с поля с сильной командой где ему не дают забить...
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