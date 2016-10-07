Кэмпбелл: «Коста-Рика приехала, чтобы победить сборную России»

Нападающий национальной команды Коста-Рики Хоэль Кэмпбелл заявил, что его сборная приехала, чтобы одержать победу над россиянами. Также форвард отметил, что товарищеский матч против сборной России рассматривается его командой как подготовка к отборочным матчам чемпионата мира 2018.

«Сборная России – очень сильный соперник, она хорошо играет и там есть хорошие футболисты. Но мы сейчас готовимся не только к этому матчу, но и к играм отборочного турнира на чемпионат мира 2018 года. Хотя сюда приехали, чтобы выиграть», – заявил Кэмпбелл.

Напомним, матч состоится 9 октября на новом стадионе в Краснодаре. Начало встречи в 16:00 по московскому времени.