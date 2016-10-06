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Уткин: «Сборная Коста-Рики – это окаменевшая фекалия»

6 октября 2016, 07:36
36

Журналист Василий Уткин оценил силу сборной Коста-Рики, с которой предстоит сыграть национальной команде России. Товарищеский матче состоится 9 октября в Краснодаре.

«Коста-Рика может показать футбол гораздо более интересный, чем сборная России. Я бы сказал, что Коста-Рика – абсолютная уникальная страна и очень интересный объект для изучения. Если говорить не с точки зрения каких-то инноваций, а как, допустим, изучают древних людей, черепа. Есть еще специальная археологическая дисциплина, изучает копролиты.

Копролиты – это окаменевшие фекалии. Сборная Коста-Рики – это, в каком-то смысле, окаменевшая фекалия.

Самое интересное, Коста-Рика находится на стыке британской и латинской культур. Она исторически британская колония, вместе с тем латинское влияние колоссально. Не случайно практически каждое имя футболистов Коста-Рики можно произносить на британский или испанский лад», – сказал Уткин.

Отборочные матчи к ЧМ. Европа Коста-Рика Россия Уткин Василий
Комментарии (36)
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ЮЗИК
1475730224
Грубовато конечно, но нашу сборную тоже можно так назвать
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andr2112
1475731762
Посмотрим в воскресенье - кто кого: диарея фекалию или наоборот)))
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richi
1475732143
Послушал Васю позавчера по СпортФМ. На столько самоуверенный в своих оценках "специалист"... Бубнов отдыхает. Умничает-умничает, а по сути, какой то бред.
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товрос
1475732310
наша сборная не предсказуема,может и настоящего фекалия в трусы наложить
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mihail200606
1475733372
Уткин - это большая говорящая фекалия...
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grigkh
1475735092
Судя по результатам Евро 2016 будут играть: Жидкая какашка - Окаменевшая какашка
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Den Bull
1475735115
Бухнул наверное)
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Kikujiro
1475735399
а результат матча будет - игра была ровна, играли два... ))))
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ПФК ЦСКА Моscow
1475735569
как бы нам этой фекалии не проиграть)
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T 72
1475741936
Окаменевшая фекалия,это наша команда ЧЕ
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