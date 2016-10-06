Уткин: «Сборная Коста-Рики – это окаменевшая фекалия»

Журналист Василий Уткин оценил силу сборной Коста-Рики, с которой предстоит сыграть национальной команде России. Товарищеский матче состоится 9 октября в Краснодаре.

«Коста-Рика может показать футбол гораздо более интересный, чем сборная России. Я бы сказал, что Коста-Рика – абсолютная уникальная страна и очень интересный объект для изучения. Если говорить не с точки зрения каких-то инноваций, а как, допустим, изучают древних людей, черепа. Есть еще специальная археологическая дисциплина, изучает копролиты.

Копролиты – это окаменевшие фекалии. Сборная Коста-Рики – это, в каком-то смысле, окаменевшая фекалия.

Самое интересное, Коста-Рика находится на стыке британской и латинской культур. Она исторически британская колония, вместе с тем латинское влияние колоссально. Не случайно практически каждое имя футболистов Коста-Рики можно произносить на британский или испанский лад», – сказал Уткин.