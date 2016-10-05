Ляпорт отказался от выступления за сборную Испании

Защитник «Атлетика» Эмерик Ляпорт в очередной раз подтвердил свои слова о желании играть только за сборную Франции, а не Испании.

«Кто-то намеренно хотел создать шумиху вокруг этого. Я никогда не говорил о том, что хочу выступать за сборную Испании. До этого я уже разъяснял ситуацию. Я мог выступать за испанцев, потому что живу там более семи лет. Но я всегда хотел играть за Францию», – заявил Ляпорт.

Напомним, в конце сентября Ляпорт впервые получил вызов в сборную Франции.