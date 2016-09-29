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    Ляпорт впервые приглашен в сборную Франции

    Тренерский штаб сборной Франции огласил список игроков, вызванных на ближайшие матчи национальной команды. В числе приглашенных значится и защитник «Атлетика» Эмерик Ляпорт, который потенциально может быть заигран за сборную Испании. Наставник французов Дидье Дешам вновь оставил вне команды нападающего «Реала» Карима Бензема.

    Вратари: Льорис, Манданда, Ареола.

    Защитники: Динь, Косьельни, Курзава, Лапорт, Матье, Санья, Сидибе, Варан.

    Полузащитники: Кабай, Канте, Пайет, Погба, Сиссоко, Матюиди, Фекир, Коман.

    Нападающие: Жиньяк, Гризманн, Гамейро, Марсьяль.

    Источник: Бомбардир.ру

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    29.09.2016 17:43
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