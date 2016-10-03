Беленов: «Очень рад попасть в сборную России. Это для меня большая честь»

Голкипер «Анжи» Александр Беленов поделился впечатлениями от своего вызова в сборную России. Напомним, что в национальной команде 30-летний вратарь сменил Игоря Акинфеева, который отправился на медицинское обследование в Германию.

– Сегодня позвонили из клуба и сборной, сообщили эту новость. Конечно, для меня это большая честь.

– Нет мысли, что вас вызвали только из-за травмы Акинфеева?

– Игорю я желаю здоровья. Что касается меня, то я очень рад попасть в национальную команду.

– Вы как-то сказали, что очень сложно попасть в сборную, если ты не играешь в Москве и Питере. Но сейчас в команду вызваны голкиперы из Ростова-на-Дону, Краснодара и Махачкалы. Ситуация поменялась?

– «Краснодар» и «Ростов» играют в еврокубках, как «Зенит» и ЦСКА. Так что вратари этих клубов на виду.

– А как же «Анжи»?

– Надеюсь, «Анжи» тоже скоро сыграет в еврокубках .Пока я надеваю перчатки и бутсы, буду выкладываться на поле. Сборная – цель для каждого вратаря.

– В этой сборной вы третий вратарь? Рассчитываете сыграть с Коста-Рикой?

– Думаю, не стоит говорить, кто теперь первый, а кто третий. Стас Крицюк провел неполный матч за сборную, Сослан Джанаев, по-моему, вообще не играл. Конечно, Игорь Акинфеев стоит особняком. Мне же остается пахать на тренировках, выкладываться. А дальше уже тренеры решат, кто должен стоять в воротах в предстоящем матче.