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  • Беленов: «Очень рад попасть в сборную России. Это для меня большая честь»

Беленов: «Очень рад попасть в сборную России. Это для меня большая честь»

3 октября 2016, 17:40
7

Голкипер «Анжи» Александр Беленов поделился впечатлениями от своего вызова в сборную России. Напомним, что в национальной команде 30-летний вратарь сменил Игоря Акинфеева, который отправился на медицинское обследование в Германию.

– Сегодня позвонили из клуба и сборной, сообщили эту новость. Конечно, для меня это большая честь.

– Нет мысли, что вас вызвали только из-за травмы Акинфеева?

– Игорю я желаю здоровья. Что касается меня, то я очень рад попасть в национальную команду.

– Вы как-то сказали, что очень сложно попасть в сборную, если ты не играешь в Москве и Питере. Но сейчас в команду вызваны голкиперы из Ростова-на-Дону, Краснодара и Махачкалы. Ситуация поменялась?

– «Краснодар» и «Ростов» играют в еврокубках, как «Зенит» и ЦСКА. Так что вратари этих клубов на виду.

– А как же «Анжи»?

– Надеюсь, «Анжи» тоже скоро сыграет в еврокубках .Пока я надеваю перчатки и бутсы, буду выкладываться на поле. Сборная – цель для каждого вратаря.

– В этой сборной вы третий вратарь? Рассчитываете сыграть с Коста-Рикой?

– Думаю, не стоит говорить, кто теперь первый, а кто третий. Стас Крицюк провел неполный матч за сборную, Сослан Джанаев, по-моему, вообще не играл. Конечно, Игорь Акинфеев стоит особняком. Мне же остается пахать на тренировках, выкладываться. А дальше уже тренеры решат, кто должен стоять в воротах в предстоящем матче.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Коста-Рика Беленов Александр
Комментарии (7)
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alexis02lion
1475507376
Да тут все равны. Так что только Саламыч и по состоянию в день матча решит. Тут нет первого и третьего, так что шансы у всех равны.
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MrVanes-Zenit
1475507798
Залсужил, причём давно
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Joko21
1475510575
Джанаев сыграет скорее всего
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каа
1475512829
Удачи !!!
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Zeff
1475516132
Давно пора. Удачи!
Ответить
BAIv
1475519804
надо дать шанс тайм сыграть
Ответить
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