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Панченко, Полоз и Щенников вызваны в сборную России

1 октября 2016, 14:28
14

Тренерский штаб сборной России внес изменения в список игроков, которые были вызваны для подготовки к контрольному поединку с Коста-Рикой. Вместо получивших повреждения в играх за свои клубы защитника Федора Кудряшова («Ростов»), хавбека Алана Дзагоева (ЦСКА) и нападающего Федора Смолова («Краснодар») в национальную команду прибудут игрок обороны армейцев Георгий Щенников, полузащитник ростовчан Дмитрий Полоз, а также форвард «Динамо» Кирилл Панченко.

Встреча Россия – Коста-Рика состоится девятого октября в Краснодаре.

Источник: РФС
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия ЦСКА Ростов Динамо Щенников Георгий Полоз Дмитрий Панченко Кирилл
Комментарии (14)
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семечкин
1475321901
незаменимых нет!!! в сборной России- тем более....
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hasek74
1475322362
ФНЛ в сборную...?
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за ЦСКА с 1980г
1475323031
Наконец то дождались..В сборной играют не те кто априори,а те кто играют и забивают(Панченко)..
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alexis02lion
1475323111
Рад за Панченко. Заслужил. Ждал его и шанс получил. Феде здоровья, но и без него нашлись варианты.
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alexis02lion
1475323185
Полоз своей игрой доказал что в обойме должен быть, но тут просмотр его видимо кончился. Алан вечно травмируется, но Дима сыграет на уровне, уж точно атаке уверенности и креативности добавит.
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alexis02lion
1475323234
Жора безальтернативно, так как еще и Комбарик травму получил. Бегать быстро умеет, так что пригодится. Вот тут у нас как всегда в сборной дефицит кадров.
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marshal9
1475325480
что касается панченко то молодец черчесов игрок хорошо играет а это главное в англии много игроков из чемпионшипа по сборным разьезжаются может тем самым уровень фнл подымем
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Iskandero
1475327829
Черчесов молодец, ротация состава - путь к успеху!
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Диктор
1475331173
С кандидатурами Полоза и Панченко согласен полностью-но Щенников явно не уровень сборной.
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shurik45
1475353958
У нас в Волге, тоже есть молодые перспективные нападающие . Только нужно хорошенько присмотреться .)
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