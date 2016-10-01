Панченко, Полоз и Щенников вызваны в сборную России

Тренерский штаб сборной России внес изменения в список игроков, которые были вызваны для подготовки к контрольному поединку с Коста-Рикой. Вместо получивших повреждения в играх за свои клубы защитника Федора Кудряшова («Ростов»), хавбека Алана Дзагоева (ЦСКА) и нападающего Федора Смолова («Краснодар») в национальную команду прибудут игрок обороны армейцев Георгий Щенников, полузащитник ростовчан Дмитрий Полоз, а также форвард «Динамо» Кирилл Панченко.

Встреча Россия – Коста-Рика состоится девятого октября в Краснодаре.