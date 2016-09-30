Касильяс не попал в сборную Испании на матчи с Италией и Албанией

Наставник сборной Испании Хулен Лопетеги предоставил список из 23-х футболистов, которые были заявлены в национальную команду.

Голкиперы: Давид Де Хеа («Манчестер Юнайтед»), Хосе Рейна («Наполи»), Серхио Рико («Севилья»).

Защитники: Хави Мартинес («Бавария»), Серхио Рамос, Дани Карвахаль, Начо (все – «Реал»), Жерар Пике, Серджи Роберто, Жорди Альба (все – «Барселона»).

Полузащитники: Давид Сильва («Манчестер Сити»), Витоло («Севилья»), Хосе Кальехон («Наполи»), Тиаго Алькантара («Бавария»), Сауль Ньигес, Коке (оба – «Атлетико»), Серхи Бускетс, Андрес Иньеста (оба – «Барселона»), Лукас Васкес, Иско (оба – «Реал»).

Нападающие: Нолито («Манчестер Сити»), Альваро Мората («Реал»), Диего Коста («Челси»).