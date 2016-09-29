Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Семин: «В «Локомотиве» готовы к новым приобретениям игроков зимой»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, как у него складываются отношения с руководством клуба.

    «Есть ли у меня взаимопонимание с руководителями клуба? Президент «Локомотива» Илья Геркус все время с командой, и по телефону общаемся с ним постоянно. Он не проявляет нервозности, верит, что всe у нас получится, команда вернeтся в борьбу за высокие места. Игроки чувствуют его понимание ситуации, а я – полную поддержку.

    Готово ли руководство к новым приобретениям игроков в зимний трансферный период? Да, готово, все понимают необходимость усиления состава», — сказал наставник.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    29.09.2016 07:11
    Рекомендуем
    Комментарии7
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 29 сентября 2016, 18:56

      Очень сильно нужно усиление , надеюсь что оно будет хорошее !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 29 сентября 2016, 14:10

      Не могу понять, почему нельзя вернуть Ниасса, Куман прямо сказал, что он ему не нужен. Да и после всего пережитого в Эвертоне сам Умар больше не будет в облаках летать.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn > Fan Loko mik 29 сентября 2016, 18:56

      Тоже надеюсь что они этот вариант разрабатывают !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +302

      mab1011 29 сентября 2016, 10:41

      Если прикупить игроков уровня Барсы или Реала , то и я могу Локо в еврокубки вывести. Вон Бикеевич середняка в ЛЧ вывел...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +93

      Sam_51 29 сентября 2016, 09:24

      Срочно забивного напа нужно. То, что есть- просто кривоногие пешеходы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 29 сентября 2016, 09:04

      Я болельщик ЦСКА, но уверен, что Сёмин поднимет Локомотив и он
      займет 3-4 место в турнирной таблице РФПЛ, а в следующем году
      будет играть в ЛЧ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 29 сентября 2016, 08:07

      Продать всех "напов" наших. вернуть ниасса.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11