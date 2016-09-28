Лига чемпионов. «Арсенал» обыграл «Базель», «ПСЖ» одержал волевую победу над «Лудогорцем»

В матче второго тура группового этапа Лиги чемпионов «Арсенал» оказался сильнее «Базеля» благодаря дублю Тео Уолкотта – 2:0.

В другой встрече группы «ПСЖ» справился с «Лудогорцем» – 3:1.

Таким образом, после двух туров у парижан и лондонцев по четыре балла, у «Базеля» и «Лудогорца» по одному.

Лига чемпионов. Групповой этап. Группа A. 2-й тур

Арсенал (Англия) – Базель (Швейцария) – 2:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Уолкотт, 7; 2:0 – Уолкотт, 26.

Лудогорец (Болгария) – ПСЖ (Франция) – 1:3 (1:1)

Голы: 1:0 – Натанаэль, 16; 1:1 – Матюиди, 41; 1:2 – Кавани, 56; 1:3 – Кавани, 60.

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