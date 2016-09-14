Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Непомнящий: «Пенальти в ворота «Ростова» был спорным»

14 сентября 2016, 16:48
11

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал поражение «Ростова» от «Баварии» (0:5) в рамках группового этапа Лиги чемпионов. По словам специалиста, пенальти в ворота дончан был спорным, а также подчеркнул, что разница в классе между командами была слишком велика.

«Разница в классе слишком велика. Когда перед игрой у меня поинтересовались прогнозом, сказал, что первый тайм завершится со счетом 2:0 в пользу «Баварии». Про второй ничего говорить не стал. Хотя до пенальти «Ростов» сопротивлялся достойно. Да и потом какое-то время держался. Но после гола Мюллера на 45-й все было кончено. Спорный ли был пенальти? Еще бы! Начнем с того, что привел к нему совершенно необязательный угловой. Терентьев мог вынести мяч куда угодно. Когда Гацкан и Левандовски боролись в штрафной, мне показалось, правила нарушали оба», – заявил Непомнящий.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Ростов Бавария Левандовски Роберт Гацкан Александр Мюллер Томас Терентьев Денис Непомнящий Валерий
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1473863443
Но второй пенальти судья не дал за опасный удар ногой защитника Ростова в лицо немца, а должен быть второй пенальти.
Ответить
84aivengo
1473864213
какая разница... бавария и без него сделала бы игру
Ответить
ЦСКА 2015-2016
1473865173
РОСТОВУ следующей игре желаем удачи
Ответить
Serjoga
1473866775
Давайте не будем о спорном пенале! Рекомендации УЕФА были за захваты руками в штрафной назначать 11-метровый? Были! Так наши судьи УМНЕЕ и считают, что это борьба! Вспомните Спартак-Локо-3-4 раза Зобнин В НАГЛУЮ ВАЛИЛ железнодорожника при угловых и НИЧЕГО! Вот Гацкан и ЗАБЫЛСЯ, что судят не в России! В судейском корпусе в России тоже срочно нужно наводить порядок! Надоело РЕГБИ в футболе! А что Ростов ниже классом, так это и "ежу" понятно! Да, и про "руки" в штрафной: естественное положение, малое расстояние-в Европе это все ТУФТА! Опять-таки Аякс-Ростов-дальний удар-игрок отвернулся, локоть прижат, мяч попадает в локоть-Пенальти! Россия-руки расставлены в стороны-мяч попадает в них-НИЧЕГО и таких "ничего" ДО..... и БОЛЬШЕ! Вот и весь футбол наш начинается от нашего судейства!
Ответить
PNZ1985
1473870817
спорным из разряда ПОРНО! Порно - это российский футбол
Ответить
cska-62
1473872198
По вопросу о пенальти. В футболе сложилась порочная практика, когда весь матч в штрафной площади и защитники, и нападающие весь матч "работают руками". Фактически безнаказанно. Пенальти же судьи, как правило, назначают только тогда, когда сваливают нападающего, владеющего мячом... В пользу защиты они свистят куда чаще, назначая штрафной от ворот. Вчера арбитр нарушил это неписанное правило и назначил пенальти за задержку Левандовски... Формально он прав. Но не нужно "лить слёзы" и обвинять его в предвзятости... Он не назначил чистейший пенальти в ворота "Ростова" чуть позднее в первом тайме, когда играющему головой Хуммельсу заехали ногой по лицу... Не попали бы, то должен был быть свободный удар из зоны штрафной площади, ну а попали - это уже не просто опасная игра, а грубое нарушение правил и пенальти... С "горчичником" или даже удалением с поля...
Ответить
Леонид К..
1473891786
Я не думаю, что на этом стоит зацикливаться: судьи - они тоже люди, у них есть свои симпатии и антипатии. Но судейство в России, конечно, впечатляет.
Ответить
vgarakh
1473925774
Ничего страшного не случилось!!! Получили хороший урок от сильнейшей команды мира. Теперь только вперед к успеху!!!
Ответить
Главные новости
Трогательное заявление Месси о смерти отца
16:23
«Ахмат» арендовал защитника «Краснодара»
16:14
Гендиректор ЦСКА Бабаев – о суде с английским клубом: «Будем идти до конца»
15:56
Радимов заподозрил Галактионова в демарше
15:30
2
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
15:15
Стало известно, какую зарплату «Спартак» предложил вратарю Дегтеву
14:49
2
Брэд Питт: «Неймару нужна помощь – я научу его симулировать»
14:39
Генич объяснил, почему «Локомотив» не спешит отпускать Батракова в «Галатасарай»
14:29
2
«Зенит» предложил новый контракт основному защитнику
14:00
7
Генич: «Галактионову стоило подумать об уходе из «Локомотива»
13:45
1
Все новости
Все новости
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
15:45
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
10:02
Определились все пары финального раунда квалификации Лиги чемпионов
09:16
1
2 вратаря из России пропустили 3 гола в ответных матчах 3-го раунда отбора Лиги чемпионов
08:49
Станковича попросят остаться в «Црвене Звезде»
08:15
8
⚡️ Станковича уволили из «Црвены Звезды» после позора в Лиге чемпионов
00:12
11
«Црвена Звезда» Станковича опозорилась в Лиге чемпионов
Вчера, 23:23
5
Сафонов высказался о серии пенальти в финале Лиги чемпионов
Вчера, 17:59
Выявлены два фаворита нового сезона Лиги чемпионов
9 августа
3
Два российских вратаря пропустили 5 голов в матчах 3-го отборочного раунда ЛЧ
6 августа
3 российских игрока заявлены на 3-й отборочный раунд еврокубков
4 августа
Итоги жеребьевки раунда плей-офф Лиги чемпионов-2026/27
3 августа
1
Российский вратарь во 2-й раз сыграл на ноль в отборе Лиги чемпионов
29 июля
2
Российский вратарь сыграл на ноль в матче квалификации Лиги чемпионов
22 июля
12 российских игроков заявлены на 2-й отборочный раунд еврокубков
21 июля
Соболев: «Зенит» претендовал бы в Лиге чемпионов на золото»
19 июля
36
Казахстан может принять матчи клубов РПЛ в еврокубках
10 июля
11
12 российских футболистов заявлены на 1-й отборочный раунд еврокубков
7 июля
РФС договорился с УЕФА о проведении в России финала Лиги чемпионов и Суперкубка
6 июля
20
Президент РФС сказал, как клубы РПЛ будут играть в еврокубках после возвращения
1 июля
16
В УЕФА сделали заявление о паузах на водопой на Евро-2028 и в Лиге чемпионов
21 июня
11
В «Спартаке» предположили, как команда выступала бы в еврокубках
20 июня
3
Итоги жеребьевки первого раунда Лиги чемпионов-2026/27
16 июня
1
Смолов настраивал Сафонова на финал Лиги чемпионов
16 июня
1
Губерниев сделал фото с победителем ЛЧ: «Легенда и мой друг!»
13 июня
3
Ташуев определил место Сафонова среди лучших вратарей мира
9 июня
14 клубов дебютируют в еврокубках в сезоне-2026/27
9 июня
Непомнящий объяснил, почему Хвича не выиграет «Золотой мяч» в 2026 году
7 июня
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+