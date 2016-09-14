Непомнящий: «Пенальти в ворота «Ростова» был спорным»

Известный российский тренер Валерий Непомнящий прокомментировал поражение «Ростова» от «Баварии» (0:5) в рамках группового этапа Лиги чемпионов. По словам специалиста, пенальти в ворота дончан был спорным, а также подчеркнул, что разница в классе между командами была слишком велика.

«Разница в классе слишком велика. Когда перед игрой у меня поинтересовались прогнозом, сказал, что первый тайм завершится со счетом 2:0 в пользу «Баварии». Про второй ничего говорить не стал. Хотя до пенальти «Ростов» сопротивлялся достойно. Да и потом какое-то время держался. Но после гола Мюллера на 45-й все было кончено. Спорный ли был пенальти? Еще бы! Начнем с того, что привел к нему совершенно необязательный угловой. Терентьев мог вынести мяч куда угодно. Когда Гацкан и Левандовски боролись в штрафной, мне показалось, правила нарушали оба», – заявил Непомнящий.