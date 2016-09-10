Бундеслига. «Вольфсбург» сыграл вничью с «Кельном», «Байер» одержал волевую победу над «Гамбургом»

В матче 2-го тура Бундеслиги «Фрайбург» благодаря дублю Максимилиана Филиппа одержал волевую победу над менхенгладбахской «Боруссией» – 3:1.
В других встречах хет-трик Йоэля Похьянпало принес «Байеру» победу над «Гамбургом», «Герта» одолела «Ингольштадт», «Вольфсбург» поделил очки с «Кельном», «Дармштадт» вырвал победу над «Айнтрахтом».
Чемпионат Германии. Бундеслига. 2-й тур
Голы: 0:1 – Вуд, 58; 1:1 – Похьянпало, 79; 2:1 – Похьянпало, 90; 3:1 – Похьянпало, 50.
Дармштадт – Айнтрахт – 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 – Сиригу, 90.
Ингольштадт – Герта – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Ибишевич, 8; 0:2 – Шибер, 86.
Фрайбург – Боруссия М – 3:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Азар, 35; 1:1 – Филипп, 54; 2:1 – Филипп, 85; 3:1 – Петерсен, 88 (с пенальти).
Источник: Бомбардир.ру