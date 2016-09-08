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МЛС. Кака оформил дубль за «Орландо»

8 сентября 2016, 06:38
4

В МЛС прошли очередные матчи регулярного чемпионата. «Монреаль» на своем поле крупно проиграл «Орландо». В составе победителей дубль на счету Кака. Нападающий «Монреаля» Дидье Дрогба по ходу матча не смог реализовать пенальти.

МЛС. Регулярный чемпионат

Монреаль – Орландо – 1:4 (1:2)

Голы: 1:0 – Дрогба, 2; 1:1 – Ши, 4; 1:2 – Кака, 36; 1:3 – Кака, 54 (пенальти); 1:4 – Ривас, 77.

Реал Солт-Лейк – Лос-Анджелес Гэлакси – 3:3 (0:1)

Голы: 0:1 – Боатенг, 6; 1:1 – Плата, 53 (пенальти); 1:2 – Дос Сантос, 57; 1:3 – Дос Сантос, 64; 2:3 – Плата, 67; 3:3 – Мартинес, 90+4.

Источник: Бомбардир.ру
США. МЛС Монреаль Орландо Сити Кака Дрогба Дидье
Комментарии (4)
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Пабло6
1473311342
кака автор)))
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dzhanavar
1473311631
Забил и Дрогба... и Кака... Ностальгия...
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Docentusa
1473314235
Ещё живы старички!!!
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ПФК ЦСКА Моscow
1473314475
все как-то забыли про него)
Ответить
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