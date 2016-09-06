Василий Березуцкий проводит 100-й матч в футболке сборной России

Защитник сборной России Василий Березуцкий, вышедший в стартовом составе на товарищеский поединок с Ганой, записал в свой актив 100-ю встречу в футболке национальной команды. Теперь по этому показателю 34-летнего игрока обходят лишь Виктор Онопко (109 матчей) и Сергей Игнашевич (120).

Напомним, Дебют Березуцкого в составе российской дружины состоялся в игре со Швейцарией (2:2) летом 2003 года. Отметим также, что страж ворот ЦСКА Игорь Акинфеев проводит свой 92-й матч за национальную команду.