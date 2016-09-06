Зинченко: «Вскрыть оборону Исландии достаточно сложно»

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко прокомментировал результат матча 1-го тура отборочного цикла ЧМ-2018 против Исландии (1:1).

«Пропустили безобразный гол в начале матча. Контролировали игру, мяч был у нас, и пропустили гол с полумомента. Этот мяч нас немного надломил, но хорошо, что мы забили до перерыва. Во втором тайме полностью владели преимуществом, но вскрыть такую оборону достаточно сложно.

Мы собрались недавно, и начинает строиться новая команда, друг к другу привыкаем, наигрываются комбинации. Мне кажется, что структура игры у нас вырисовывается неплохая. Будем надеяться, что со временем это все будет прибавляться, но результат нас сегодня не впечатлил», – приводит Sport Arena слова Зинченко.