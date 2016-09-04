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  • Бензема вернется в сборную Францию только после закрытия дела о шантаже Вальбуэна

Бензема вернется в сборную Францию только после закрытия дела о шантаже Вальбуэна

4 сентября 2016, 17:38
3

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ рассказал о том, когда в национальную команду может вернуться нападающий «Реала» Карим Бензема. Напомним, что 28-летний форвард пропустил домашний чемпионат Европы из-за соучастия в шантаже экс-игрока «Динамо» Матье Вальбуэна.

«Я против того, чтобы Бензема был наказан до конца своей карьеры. Однако для возвращения в сборную он должен пройти через судебное разбирательство.

Он уже пропустил чемпионат Европы. Как только суд вынесет вердикт, Дидье Дешам решит, вызывать ли Бензема в сборную», – сказал Ле Грэ.

Источник: L' Equipe
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Франция Реал Лион Бензема Карим Вальбуэна Матье
Комментарии (3)
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Тим2015
1473009932
Пока закроют совсем состарится
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Chesn0k
1473012958
что там за скандал? кто кого чпокнул?
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RUPRICHT
1473144492
Это просто издевательство над Футболистом!!!Сколько можно еще парить мозги!!??Итак наказали не дали сыграть на чемпионате Европы!!??ЧТО ЕЩЕ НУЖНО!!??ПОЖИЗНЕННУЮ ДИСКВАЛИФИКАЦИЮ!!???ТАКОГО ИГРОКА НАЙТИ СЛОЖНО!!!!ХОРОШО ЧТО УМА ХВАТИЛО У РЕАЛА НЕ ДЕЛАТЬ БОЛЬНО БЕНЗЕМА!!???ЕСЛИ БЫЛ БЫ В СБОРНОЙ ЕЩЕ НЕ ИЗВЕСТНО КАК БЫ СЫГРАЛА ФРАНЦИЯ!!????ДЕШАМ СОВЕРШИЛ ГЛУПУЮ ОШИБКУ!!????
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