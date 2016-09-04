Бензема вернется в сборную Францию только после закрытия дела о шантаже Вальбуэна

Президент федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ рассказал о том, когда в национальную команду может вернуться нападающий «Реала» Карим Бензема. Напомним, что 28-летний форвард пропустил домашний чемпионат Европы из-за соучастия в шантаже экс-игрока «Динамо» Матье Вальбуэна.
«Я против того, чтобы Бензема был наказан до конца своей карьеры. Однако для возвращения в сборную он должен пройти через судебное разбирательство.
Он уже пропустил чемпионат Европы. Как только суд вынесет вердикт, Дидье Дешам решит, вызывать ли Бензема в сборную», – сказал Ле Грэ.
Источник: L' Equipe