УПЛ. «Шахтер» вышел в лидеры и другие результаты

В матче 6-го тура УПЛ киевское «Динамо» у себя дома неожиданно уступило «Ворскле» со счетом 0:2. «Шахтер» на выезде обыграл «Сталь» со счетом 1:0. Победный гол забил Факундо Феррейра. Этот результат позволил горнякам выйти в единоличные лидеры турнирной таблицы.

Чемпионат Украины. УПЛ. 6-й тур

Волынь – Черноморец – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Кабаев, 90.

Удаление: Романюк, 48 – нет.

Динамо – Ворскла – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кравченко, 15; 0:2 – Коломоец, 69.

Днепр – Заря – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Ротань, 2; 2:0 – Баланюк, 90.

Сталь – Шахтер – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Ферейра, 78.

Александрия – Звезда – 4:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Черны, 15; 2:0 – Гитченко, 63; 3:0 – Грицук, 70; 4:0 – Пономарь, 90.

Карпаты – Олимпик – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Лысенко, 26; 0:2 – Лысенко, 68.

Календарь УПЛ

Турнирная таблица УПЛ