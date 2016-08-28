УПЛ. «Шахтер» вышел в лидеры и другие результаты

В матче 6-го тура УПЛ киевское «Динамо» у себя дома неожиданно уступило «Ворскле» со счетом 0:2. «Шахтер» на выезде обыграл «Сталь» со счетом 1:0. Победный гол забил Факундо Феррейра. Этот результат позволил горнякам выйти в единоличные лидеры турнирной таблицы.
Чемпионат Украины. УПЛ. 6-й тур
Волынь – Черноморец – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Кабаев, 90.
Удаление: Романюк, 48 – нет.
Голы: 0:1 – Кравченко, 15; 0:2 – Коломоец, 69.
Голы: 1:0 – Ротань, 2; 2:0 – Баланюк, 90.
Сталь – Шахтер – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Ферейра, 78.
Александрия – Звезда – 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Черны, 15; 2:0 – Гитченко, 63; 3:0 – Грицук, 70; 4:0 – Пономарь, 90.
Карпаты – Олимпик – 0:2 (0:1)
Голы: 0:1 – Лысенко, 26; 0:2 – Лысенко, 68.
Источник: Бомбардир.ру