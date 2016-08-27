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Динамо - Ворскла

27.08.2016, Суббота, 19:30 мск Киев, стадион НСК «Олимпийский» Украина. Премьер-Лига, 6 тур Динамо - Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
23 тур
24 апреля, воскресенье 19:30 Динамо 1:0 Ворскла
10 тур
4 октября, воскресенье 19:30 Ворскла 0:4 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
14 тур
30 ноября, воскресенье 20:30 Ворскла 0:3 Динамо
1 тур
27 июля, воскресенье 20:00 Динамо 1:0 Ворскла
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
26 тур
20 апреля, воскресенье 18:00 Динамо 2:1 Ворскла
11 тур
29 сентября, воскресенье 20:00 Ворскла 2:2 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
21 тур
17 марта, воскресенье 19:30 Динамо 1:0 Ворскла
6 тур
18 августа, суббота 19:30 Ворскла 1:0 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
27 тур
14 апреля, суббота 18:30 Динамо 3:0 Ворскла
12 тур
2 октября, воскресенье 19:30 Ворскла 1:2 Динамо
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
21 тур
13 марта, воскресенье 20:00 Динамо 2:0 Ворскла
6 тур
14 августа, суббота 20:00 Ворскла 3:1 Динамо
Чемпионат Украины (2009/2010)
20 тур
13 марта, суббота 16:00 Динамо 1:0 Ворскла
5 тур
23 августа, воскресенье 20:00 Ворскла 1:1 Динамо
Суперкубок Украины 2009
Финал,
11 июля, суббота 21:45 Динамо 0:0
(4:2)п		 Ворскла
Чемпионат Украины (2008/2009)
19 тур
8 марта, воскресенье 19:00 Динамо 4:1 Ворскла
4 тур
9 августа, суббота 20:00 Ворскла 2:2 Динамо
Чемпионат Украины (2007/2008)
29 тур
11 мая, воскресенье 19:00 Динамо 2:1 Ворскла
14 тур
27 октября, суббота 17:00 Ворскла 0:1 Динамо
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
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    Рейтинг: -197

    Kuborg_Ua 28 августа 2016, 13:31

    Там все два гола забил Коломоец!
    То есть дубль.

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