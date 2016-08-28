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Материалы

Днепр - Заря

26.08.2016, Пятница, 19:00 мск Днепропетровск, стадион Днепр-Арена Украина. Премьер-Лига, 6 тур Днепр - Заря
Украина. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
ответный матч		 11 мая, среда 17:00 Заря 2:0 Днепр
Украина. Кубок (2015/2016)
1/2 финала
первый матч		 20 апреля, среда 19:00 Днепр 1:0 Заря
Украина. Премьер-Лига (2015/2016)
21 тур
10 апреля, воскресенье 19:30 Заря 1:2 Днепр
8 тур
20 сентября, воскресенье 19:30 Днепр 0:3 Заря
Украина. Премьер-Лига (2014/2015)
23 тур
10 мая, воскресенье 19:30 Днепр 0:2 Заря
10 тур
6 декабря, суббота 18:00 Заря 2:1 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2013/2014)
18 тур
1 декабря, воскресенье 15:30 Заря 3:0 Днепр
3 тур
27 июля, суббота 20:30 Днепр 1:3 Заря
Украина. Премьер-Лига (2012/2013)
27 тур
3 мая, пятница 19:00 Днепр 1:1 Заря
12 тур
20 октября, суббота 18:00 Заря 3:0 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2011/2012)
24 тур
24 марта, суббота 19:30 Днепр 3:1 Заря
9 тур
11 сентября, воскресенье 16:00 Заря 2:0 Днепр
Украина. Премьер-Лига (2010/2011)
28 тур
7 мая, суббота 15:00 Заря 0:1 Днепр
13 тур
17 октября, воскресенье 19:00 Днепр 1:1 Заря
Украина. Датагруп Кубок (2010/2011)
1/4 финала
10 ноября, среда 14:00 Заря 1:1
(4:5)п		 Днепр
Чемпионат Украины (2009/2010)
18 тур
28 февраля, воскресенье 17:00 Днепр 2:2 Заря
3 тур
1 августа, суббота 19:00 Заря 0:1 Днепр
Чемпионат Украины (2008/2009)
30 тур
26 мая, вторник 19:00 Заря 2:0 Днепр
15 тур
16 ноября, воскресенье 19:00 Днепр 1:1 Заря
Чемпионат Украины (2007/2008)
21 тур
16 марта, воскресенье 17:00 Днепр 1:0 Заря
6 тур
19 августа, воскресенье 17:00 Заря 0:1 Днепр
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Шахтер Дн 22 19 3 0 47:14 +33 60
2. Динамо К 22 14 4 4 43:23 +20 46
3. Заря 22 12 4 6 34:21 +13 40
4. Олимпик Дн 22 9 7 6 28:30 -2 34
5. Александрия 22 9 6 7 37:28 +9 33
6. Черноморец Од 22 7 6 9 17:23 -6 27
7. Ворскла 22 6 6 10 24:28 -4 24
8. Сталь 22 6 6 10 20:25 -5 24
9. Звезда К 22 6 5 11 20:33 -13 23
10. Днепр Дп 22 4 10 8 21:30 -9 22
11. Карпаты 22 4 7 11 21:30 -9 19
12. Волынь 22 2 4 16 13:40 -27 10
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