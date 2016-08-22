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РФПЛ. «Арсенал» и «Оренбург» сыграли вничью

22 августа 2016, 21:21
139

В матче четвертого тура РФПЛ «Арсенал» и «Оренбург» разошлись миром, не сумев поразить ворота друг друга.

Таким образом, после четырех туров «Арсенал» располагается на десятой строчке с четырьмя баллами, а «Оренбург» находится на 13-й позиции с двумя очками.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур

Арсенал (Тула) – Оренбург – 0:0 (0:0)

Арсенал: Фильцов, Денисов, Горбатюк, Беляев, Тесак, Горбанец, Шешуков, Стеклов (Смирнов, 70), Шевченко (Мухаметшин, 76), Аппаев (Власов, 46), Форбс.

Оренбург: Абакумов, Андреев, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьев (Шогенов, 85), Афонин, Померко (Кацалапов, 70), Ефремов, Бамба, Делькин (Саная, 74).

Предупреждения: Форбс, 44; Шевченко, 62 – Померко, 35; Малых, 50; Воробьев, 56; Малых, 79.

Удаления: нет – Малых, 69.

Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Канунников, 34; 1:1 – Будковский, 42; 1:2 – Эбесилио, 54.

Рубин: Рыжиков, Бергстрем, Бурлак, Санчес, Устинов (Портнягин, 80), Сонг, Оздоев (Жемалетдинов, 64), Карадениз, Саму, Канунников, Девич (Рочина, 67).

Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Гаджибеков, Гасанов, Маевский, Эбесилио (Мкртчян, 85), Тигиев, Бериша (Мутари, 75), Будковский (Менса, 62).

Предупреждения: нет – Гаджибеков, 69; Лазич, 76; Гасанов, 90.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Томь (Томск) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Новосельцев, 17; 2:0 – Эзатолахи, 45; 3:0 – Ерохин, 52.

Ростов: Джанаев, Кудряшов (Ковалев, 56), Навас, Новосельцев, Нобоа, Киреев, Полоз (Думбия, 65), Байрамян, Ерохин (Калачев, 77), Эзатолахи, Бухаров.

Томь: Коченков, Яблонски, Пулич, Дьяков, Тен, Дудиев, Тишкин, Чуперка, Бикфалви (Баляйкин, 71), Пугин (Кудряшов, 81), Самодин (Касьян, 73).

Предупреждения: Кудряшов, 49; Байрамян, 90 – Чуперка, 45; Тен, 66; Яблонски, 89.

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Еременко, 34; 1:1 – Жирков, 45.

Зенит: Лодыгин, Смольников, Гарай, Нету (Джорджевич, 67), Кришито, Гарсия, Маурисио (Жулиано, 46), Витсель, Жирков, Кокорин (Дзюба, 79), Шатов.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Натхо, 78), Вернблум, Тошич (Миланов, 30), Еременко, Головин, Траоре (Ионов, 65).

Предупреждения: Шатов, 61; Смольников, 90 – Игнашевич, 21; Вернблум, 27; Миланов, 41.

Уфа – Терек (Грозный) – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Балай, 48; 1:1 – Фатай, 75; 1:2 – Садаев, 88; 1:3 – Грозав, 90.

Уфа: Шелия, Сухов, Васин, Никитин, Живоглядов (Карлос, 31), Стоцкий, Безденежных, Обляков, Кротов (Фатай, 57), Абдулавов (Сысуев, 78), Игбун.

Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Иванов (Брызгалов, 84), Кузяев, Факундо, Грозав, Митришев (Лебеденко, 61), Балай (Садаев, 77).

Предупреждения: Никитин, 34; Обляков, 69; Фатай, 90 – Грозав, 19; Иванов, 79; Родолфо, 81.

Амкар (Пермь) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бодул, 63.

Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Шаваев (Хурцидзе, 87), Огуде, Баланович (Йовичич, 80), Чума, Бодул (Комолов, 72).

Урал: Заболотный, Данцев, Меркулов (Павленко, 77), Фонтанелло, Динга, Панков, Фидлер (Павлюченко, 67), Емельянов, Кулаков, Ставпец (Коробов, 59), Лунгу.

Спартак (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Зе Луиш, 15; 2:0 – Зе Луиш, 74.

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски (Боккетти, 10), Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов (Джано, 60), Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 83).

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Страндберг, Калешин (Быстров, 71), Каборе, Перейра (Ахмедов, 63), Газинский, Торбинский (Подберезкин, 56), Ари, Смолов.

Предупреждения: Фернандо, 67; Комбаров, 88; Мельгарехо, 92 – Смолов, 71.

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:0 (0:0)

Локомотив: Гилерме, Денисов (Янбаев, 87), Михалик, Чорлука, Шишкин, Ндинга, Коломейцев, Миранчук, Касаев (Майкон, 76), Самедов, Шкулетич (Хенти, 76).

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Таранов, Концедалов, Надсон, Цаллагов, Родич, Башкиров, Чочиев (Бато, 75), Бруно (Яхович, 82), Корниленко (Мбакогу, 74).

Предупреждения: Шишкин, 45; Ндинга, 63 – Яценко, 11; Чочиев, 67.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Рубин Анжи Зенит ЦСКА Ростов Томь Уфа Ахмат
Комментарии (139)
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KK777
1471759257
Зинка из-под коня выскочила и отскочила))))))))
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AlMann
1471765316
Сегодня топим за быков ;)
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AlMann
1471769404
Сегодня половой акт: быки будут в особо извращенной форме иметь свиней ;)
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MaxSpartakM
1471771023
Спартак забьет быстрый гол, предположу что Глушаков забьет, а в конце второго тайма, примерно с 75 по90 КБ отличатся еще раз, 2:0 , а болельщиков спартака призываю на трибунах громче поддерживать команду и гнать вперед
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KK777
1471798918
ВСЕХ КРАСНО-БЕЛЫХ С ПОБЕДОЙ!!! ╦╗╔╗╔═╔╗╔═╔╗ ╠╣║║╠═║║╠═║║ ╩╝║║╚═╠╝╚═╩╩ ╔╔╗╔╗╔╗╦╔╗║╔ ║║║╠╣║║║╠╣╠╣ ╚║║║║╠╝║║║║╚
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Беспринципный Дима
1471799004
Это мировой уровень!!!!! Правильно комментатор сказал!!!
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Filllllll
1471799132
Ура, товарищи!!! Кто говорил, что Спартак крупно проиграет? Просто молодцы! Давно так не радовался игре. Не счету, а самой игре
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Тренер Зенита
1471800534
Я хоть и тренер Зенита, но с уверенностью могу сказать, что голубая труба сегодня Спартаку не конкурент. У меня уже очко жмется только от ожидания игры со Спартаком!
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palych1974
1471802563
Родной СПАРТАК спасибо за победу!!! Всех красно-белых - с ПОБЕДОЙ!!!
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bakha
1471803158
С Победой! Игра порадовала. Очень стильно. И солидно. Да еще много над чем есть работать. Дорабатывать до конца и полностью все время. Подсаживаются в конце. Защита тоже радует, без истерик и валидола, но работать надо. Рад за Кутепова... Еще бы иногда одного нашего парнишу выпускать,что мхом обрастал. Радует Зобнин, не будет сбавлять обороты, будет лучшим игроком. Как сказали комментаторы видна командная игра, похоже на мировой уровень. Похоже, помолюсь чтоб сказка стала былью. Реально ЦСКА и Зениту вазелина надо набрать. Уххх... Безусловно Каррера решил выйти из тени, рад за него , а если у него получится. Мы получаем нового топ-тренера мирового уровня. Удачи Масяня, удачи Красно-белые. Пока мне все нравиться. Может с детьми на стадион буду снова ходить.
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