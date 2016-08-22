РФПЛ. «Арсенал» и «Оренбург» сыграли вничью

В матче четвертого тура РФПЛ «Арсенал» и «Оренбург» разошлись миром, не сумев поразить ворота друг друга.

Таким образом, после четырех туров «Арсенал» располагается на десятой строчке с четырьмя баллами, а «Оренбург» находится на 13-й позиции с двумя очками.

Чемпионат России. Премьер-лига. 4-й тур

Арсенал (Тула) – Оренбург – 0:0 (0:0)

Арсенал: Фильцов, Денисов, Горбатюк, Беляев, Тесак, Горбанец, Шешуков, Стеклов (Смирнов, 70), Шевченко (Мухаметшин, 76), Аппаев (Власов, 46), Форбс.

Оренбург: Абакумов, Андреев, Малых, Полуяхтов, Ойеволе, Воробьев (Шогенов, 85), Афонин, Померко (Кацалапов, 70), Ефремов, Бамба, Делькин (Саная, 74).

Предупреждения: Форбс, 44; Шевченко, 62 – Померко, 35; Малых, 50; Воробьев, 56; Малых, 79.

Удаления: нет – Малых, 69.

Рубин (Казань) – Анжи (Махачкала) – 1:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Канунников, 34; 1:1 – Будковский, 42; 1:2 – Эбесилио, 54.

Рубин: Рыжиков, Бергстрем, Бурлак, Санчес, Устинов (Портнягин, 80), Сонг, Оздоев (Жемалетдинов, 64), Карадениз, Саму, Канунников, Девич (Рочина, 67).

Анжи: Беленов, Мусалов, Лазич, Ямбере, Гаджибеков, Гасанов, Маевский, Эбесилио (Мкртчян, 85), Тигиев, Бериша (Мутари, 75), Будковский (Менса, 62).

Предупреждения: нет – Гаджибеков, 69; Лазич, 76; Гасанов, 90.

Ростов (Ростов-на-Дону) – Томь (Томск) – 3:0 (2:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Новосельцев, 17; 2:0 – Эзатолахи, 45; 3:0 – Ерохин, 52.

Ростов: Джанаев, Кудряшов (Ковалев, 56), Навас, Новосельцев, Нобоа, Киреев, Полоз (Думбия, 65), Байрамян, Ерохин (Калачев, 77), Эзатолахи, Бухаров.

Томь: Коченков, Яблонски, Пулич, Дьяков, Тен, Дудиев, Тишкин, Чуперка, Бикфалви (Баляйкин, 71), Пугин (Кудряшов, 81), Самодин (Касьян, 73).

Предупреждения: Кудряшов, 49; Байрамян, 90 – Чуперка, 45; Тен, 66; Яблонски, 89.

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Еременко, 34; 1:1 – Жирков, 45.

Зенит: Лодыгин, Смольников, Гарай, Нету (Джорджевич, 67), Кришито, Гарсия, Маурисио (Жулиано, 46), Витсель, Жирков, Кокорин (Дзюба, 79), Шатов.

ЦСКА: Акинфеев, Фернандес, В. Березуцкий, Игнашевич, Щенников, Дзагоев (Натхо, 78), Вернблум, Тошич (Миланов, 30), Еременко, Головин, Траоре (Ионов, 65).

Предупреждения: Шатов, 61; Смольников, 90 – Игнашевич, 21; Вернблум, 27; Миланов, 41.

Уфа – Терек (Грозный) – 1:3 (0:0)

Голы: 0:1 – Балай, 48; 1:1 – Фатай, 75; 1:2 – Садаев, 88; 1:3 – Грозав, 90.

Уфа: Шелия, Сухов, Васин, Никитин, Живоглядов (Карлос, 31), Стоцкий, Безденежных, Обляков, Кротов (Фатай, 57), Абдулавов (Сысуев, 78), Игбун.

Терек: Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Мохаммади, Иванов (Брызгалов, 84), Кузяев, Факундо, Грозав, Митришев (Лебеденко, 61), Балай (Садаев, 77).

Предупреждения: Никитин, 34; Обляков, 69; Фатай, 90 – Грозав, 19; Иванов, 79; Родолфо, 81.

Амкар (Пермь) – Урал (Екатеринбург) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Бодул, 63.

Амкар: Селихов, Зайцев, Идову, Джикия, Занев, Милькович, Шаваев (Хурцидзе, 87), Огуде, Баланович (Йовичич, 80), Чума, Бодул (Комолов, 72).

Урал: Заболотный, Данцев, Меркулов (Павленко, 77), Фонтанелло, Динга, Панков, Фидлер (Павлюченко, 67), Емельянов, Кулаков, Ставпец (Коробов, 59), Лунгу.

Спартак (Москва) – Краснодар – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Зе Луиш, 15; 2:0 – Зе Луиш, 74.

Спартак: Ребров, Ещенко, Кутепов, Таски (Боккетти, 10), Комбаров, Глушаков, Фернандо, Зобнин, Попов (Джано, 60), Промес, Зе Луиш (Мельгарехо, 83).

Краснодар: Крицюк, Енджейчик, Гранквист, Страндберг, Калешин (Быстров, 71), Каборе, Перейра (Ахмедов, 63), Газинский, Торбинский (Подберезкин, 56), Ари, Смолов.

Предупреждения: Фернандо, 67; Комбаров, 88; Мельгарехо, 92 – Смолов, 71.

Локомотив (Москва) – Крылья Советов (Самара) – 0:0 (0:0)

Локомотив: Гилерме, Денисов (Янбаев, 87), Михалик, Чорлука, Шишкин, Ндинга, Коломейцев, Миранчук, Касаев (Майкон, 76), Самедов, Шкулетич (Хенти, 76).

Крылья Советов: Лория, Ятченко, Таранов, Концедалов, Надсон, Цаллагов, Родич, Башкиров, Чочиев (Бато, 75), Бруно (Яхович, 82), Корниленко (Мбакогу, 74).

Предупреждения: Шишкин, 45; Ндинга, 63 – Яценко, 11; Чочиев, 67.