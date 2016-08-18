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«Зенит» готов отпустить Гарая за 15 миллионов

18 августа 2016, 18:16
5

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай может покинуть петербургскую команду этим летом. Сообщается, что руководство сине-бело-голубых согласно отпустить аргентинца в «Бенфику» в том случае, если португальский клуб предложит за 29-летнего футболиста как минимум 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сам Гарай также желает вернуться в «Бенфику». Помимо «орлов» игрок заинтересован в «Интере».

В прошлом сезоне чемпионата России Гарай провел 20 матчей, забив два гола. Его рыночная стоимость составляет 20 миллионов.

Источник: Record
Португалия. Примейра Россия. Премьер-лига Бенфика Зенит Интер Валенсия Гарай Эсекьель
Комментарии (5)
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edw7777
1471537544
А что так дешево?!!! На благотворительность потянуло?
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Каратель помойников
1471537910
наверно смс сбор запустят,что дать гараю свободу)
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Voltiz
1471540405
Да фигня это всё ,никто его в данный момент не отпустит .Всякие левые источники слухи распускают.
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Вомбат
1471546941
А главное никто за него не даст 15 миллионов. Топ-командам центральные защитники сейчас не нужны, а не топ не потянут.
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ivanthebest
1471550677
Рыночная 20, контракт долгострочный, здесь можно и 25 вполне срубить... Или с Зени настолько хотят слинять, что всеми силами давят на руководство чтобы те снизили ценник? Да, Зеня это сейчас реальное болото...
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