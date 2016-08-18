«Зенит» готов отпустить Гарая за 15 миллионов

Защитник «Зенита» Эсекьель Гарай может покинуть петербургскую команду этим летом. Сообщается, что руководство сине-бело-голубых согласно отпустить аргентинца в «Бенфику» в том случае, если португальский клуб предложит за 29-летнего футболиста как минимум 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что сам Гарай также желает вернуться в «Бенфику». Помимо «орлов» игрок заинтересован в «Интере».

В прошлом сезоне чемпионата России Гарай провел 20 матчей, забив два гола. Его рыночная стоимость составляет 20 миллионов.