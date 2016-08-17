Лига чемпионов. «Порту» разошелся миром с «Ромой»

В матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов «Порту» в родных стенах сыграл вничью с «Ромой» – 1:1. Стоит отметить, что гости большую часть поединка провели в меньшинстве. За две желтые карточки с поля был удален новичок команды Томас Вермален.

В параллельной встрече «Селтик» на своем поле крупно выиграл у «Хапоэля».

Лига чемпионов. 4-й квалификационный раунд, первый матч

Порту (Португалия) – Рома (Италия) – 1:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Монтейро, 21 (автогол); 1:1 – Сильва, 61 (с пенальти).

Удаление: Вермален, 41.

Селтик (Шотландия) – Хапоэль Беер-Шева (Израиль) – 5:2 (3:0)

Голы: 1:0 – Рогич, 9; 2:0 – Гриффитс, 39; 3:0 – Гриффитс, 45+1; 3:1 – Маранхао, 55; 3:2 – Меликсон, 57; 4:2 – Дембеле, 73: 5:2 – Браун, 85.