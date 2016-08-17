Введите ваш ник на сайте
Судьи
Главный судья:
Дамир Скомина (Копер)

Селтик - Хапоэль БШ

17.08.2016, Среда, 21:45 мск Глазго, стадион Селтик Парк Трансляция: МАТЧ! ФУТБОЛ 1 Лига чемпионов, 4 раунд , первый матч Селтик - Хапоэль БШ
Группа C И В Н П Мячи Разница Очки
1. Селтик 3 1 1 1 4:2 +2 4
...
  • ...
    Рейтинг: +10

    Tiger- 17 августа 2016, 23:10

    Хапоэль БОЙЦЫ

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +46

    Аликерич > Tiger- 17 августа 2016, 23:31

    Но в итоге все равно сосут ХУЙЦЫ

    0
    Ответить
    ...
    Рейтинг: +10

    Tiger- > Аликерич 17 августа 2016, 23:32

    хотя бы попытались....

    0
    Ответить
  • Читайте нас: 